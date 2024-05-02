Офицер ВСУ 2 мая назвал фамилии 5 оккупантов, ликвидированных в Украине / Коллаж УНИАН, фото t.me/a_shtirlitz

В Украине "нашел смерть" капитан-оккупант Батин Алексей - военный преступник, участвующий в незаконном вторжении на украинские территории.

О его ликвидации сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц". Он уточнил данные еще о 4 оккупантах, повторивших судьбу Батина в Украине. Как утверждает военней, успешно "демобилизированы":

  • Капитан Батин Алексей;
  • старший лейтенант Сигитов Алексей; 
  • лейтенант Закотенко Андрей;
  • лейтенант Ковалев Евгений;
  • лейтенант Жеребов Даниил.

Офицер ВСУ показал фото "героев СВО":

2 мая "Штирлиц" показал лица оккупантов, которых уничтожили ВСУ в Украине / фото t.me/a_shtirlitz

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Россия казнила 15 военных Украины - данные правозащитников

Сегодня правозащитная организация Human Rights Watch в своем отчете указала: с начала декабря 2023 года Россия казнила 15 украинских военных, несмотря на то, что те сдавались в плен. Также, возможно, она убила при аналогичных обстоятельствах еще 6 бойцов ВСУ. HRM расследовала три случая казни "без суда и следствия" и опубликовала свои выводы. 

По словам  директора Human Rights Watch по вопросам кризисов и конфликтов Белкис Вилле, по меньшей мере в одной казни четко заметно, что военные РФ отдали приказ на убийство. 

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