Есть данные о 5 уничтоженных в Украине военных России.

В Украине "нашел смерть" капитан-оккупант Батин Алексей - военный преступник, участвующий в незаконном вторжении на украинские территории.

О его ликвидации сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц". Он уточнил данные еще о 4 оккупантах, повторивших судьбу Батина в Украине. Как утверждает военней, успешно "демобилизированы":

Капитан Батин Алексей;

старший лейтенант Сигитов Алексей;

лейтенант Закотенко Андрей;

лейтенант Ковалев Евгений;

лейтенант Жеребов Даниил.

Офицер ВСУ показал фото "героев СВО":

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Россия казнила 15 военных Украины - данные правозащитников

Сегодня правозащитная организация Human Rights Watch в своем отчете указала: с начала декабря 2023 года Россия казнила 15 украинских военных, несмотря на то, что те сдавались в плен. Также, возможно, она убила при аналогичных обстоятельствах еще 6 бойцов ВСУ. HRM расследовала три случая казни "без суда и следствия" и опубликовала свои выводы.

По словам директора Human Rights Watch по вопросам кризисов и конфликтов Белкис Вилле, по меньшей мере в одной казни четко заметно, что военные РФ отдали приказ на убийство.

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