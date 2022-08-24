Ровно шесть месяцев Украина страдает от полномасштабного вторжения РФ, в этот день папа Римский решил заявить о "безумной войне".

Папа Римский Франциск заявил, что дочь российского пропагандиста Александра Дугина, которая 20 августа подорвалась в авто, якобы является "невинной жертвой войны". 24 августа, в День Независимости Украины и в день, когда ровно шесть месяцев назад РФ начала полномасштабное вторжение в нашу страну, он осудил войны и назвал их "безумием".

Об этом сообщает REUTERS.

Так, Папа Римский призвал мир к "конкретным шагам". Он заговорил о необходимости положить конец войне в Украине и предотвратить риск ядерной катастрофы на Запорожской элетростанции. Помимо этого, Папа Римский назвал войны "безумием" и упомянул Дарью Дугину - дочь одного из основателей идеологии "русского мира", которая сама поддерживала полномасштабную войну РФ против Украины. Ее он назвал "невинной жертвой".

"Невинные платят за войну", — заявил Папа Римский, чем возмутил многих украинцев.

Напомним, ранее Папа Римский "отличился" еще одним скандальным заявлением. Он сказал, что война в Украине отвлекла внимание от проблемы голода в мире.

Дочь Дугина сгорела в машине: что известно о случившемся

Как сообщал УНИАН, в Подмосковье подорвался автомобиль дочери российского философа Александра Дугина - Дарьи Дугиной - 29-летней журналистки и политолога. Дугина погибла на месте. Инцидент произошел вечером, 20 августа. Дугина ехала на автомобиле Toyota Land Cruiser, когда во время движения машина подорвалась, въехала в ограждение и сгорела, а обломки разбросало по всей дороге.

Первой версией назвали взрыв газового баллона, однако сейчас российские правоохранители склоняются к тому, что под дном авто сработало взрывное устройство.

Кроме того, знакомый погибшей и лидер общественного движения "Русский горизонт" Андрей Краснов заявил, что взорванный автомобиль принадлежал отцу Дарьи Дугиной. Он предполагает, что целью был сам Александр Дугин.

Затем стало известно, что после гибели дочери Дугина в России уже начали угрожать Украине. А сам создатель "русского мира" попал в больницу.

22 августа ФСБ РФ объявила о раскрытии убийства дочери главного идеолога "русского мира" Александра Дугина Дарьи. Там ожидаемо заявили, что убийство спланировали и совершили украинские спецслужбы. По версии российской спецслужбы, исполнительница убийства – 43-летняя гражданка Украины Наталья Вовк, которая заехала в Россию в июне вместе с 12-летней дочерью.