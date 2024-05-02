Трое детей находятся в тяжелом состоянии.

В Кыргызстане грузовик с мороженным сбил 29 детей, исполнявших кыргызский народный эпос "Манас" на природе.

Инцидент произошел в Сузакском районе Джалал-Абадской области. Как сообщает агентство "Kabar", около 13:30 автомобиль наехал на толпу детей. По данным СМИ, за рулем никого не было, он просто скатился с горы.

В Министерстве здравоохранения сказали журналистам, что в реанимацию областной больницы госпитализировали 7 детей, трое из них в тяжелом состоянии. 11 детей привезли в другие больницы в состоянии средней тяжести, еще 11 - оказали помощь на месте.

Осторожно, тяжелые кадры!

ДТП с пострадавшими: последние новости

Напомним, недавно в Броварах глава районной госадминистрации наехал на пешеходов. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали трое взрослых и ребенок.

Суд отправил его под стражу на два месяца, а президент Владимир Зеленский уволил чиновника с должности.

Также УНИАН сообщал о масштабной аварии в Польше. Водитель Ford Focus сначала въехал в остановку, а затем - в четыре автомобиля. Сообщалось, что в этом ДТПпострадал 21 человек, среди них шестеро украинцев.

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