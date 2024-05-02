Он утверждает, что увлекался им еще с подросткового возраста.

Генеральный директор Telegram Павел Дуров заявляет, что понимает 95% письменного украинского языка.

В частности, он отметил в Telegram, что украинский язык был интересен для него с подросткового возраста, поскольку семья его матери происходит из Украины. Как лингвист по образованию, он восхищался различиями и сходством между украинским и русскими языками.

При этом, Дуров сообщил, что использовал приложение DuoLingo для прохождения уроков по украинскому языку с целью продолжения практики после 2022 года. Так, в этом приложении он набрал 5403 баллов опыта по украинскому языку. "Сейчас, во время просмотра Telegram-каналов, я понимаю около 95% письменного и 85% разговорного украинского языка", - отметил Дуров.

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Также он сообщил, что иногда вынужден спрашивать инженеров Телеграма из Украины, чтобы те объяснили ему нюансы значений. Дуров утверждает, что изучение украинского языка помогло ему лучше понимать другие славянские языки. В частности, у него улучшилось восприятие польского и чешского языков.

"Самое важное, способность читать на украинском без перевода позволяет мне убедиться, что процессы модерирования в Telegram являются справедливыми для всех сторон и что неточный перевод не влияет на любые решения в сложных ситуациях, которые доходят до уровня генерального директора", - подчеркнул Дуров.

Запрет Telegram в Украине: последние новости

Как сообщал УНИАН, в Украине предлагают запретить Telegram во время войны. По мнению главы Комитета избирателей Украины, политолога Алексея Кошеля, с помощью Telegram россияне, возможно, имеют доступ к персональным данным украинцев.

Напомним, недавно внезапно прекратили работу официальные боты украинских спецслужб, на следующий день Telegram разблокировал их.

В Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания настаивают на небходимости регулирования работы Telegram в Украине.

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