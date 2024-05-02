Бывший аудитор по качеству поставщика Boeing давал показания по делу о серьезных нарушениях качества производственной линии 737 MAX.

Во вторник, 30 апреля, умер Джошуа Дин, бывший аудитор по качеству поставщика Boeing Spirit AeroSystems и один из первых информаторов, которые утверждали, что руководство Spirit проигнорировало производственные дефекты самолетов 737 MAX. Он ушел из жизни после борьбы с внезапной, быстро распространяющейся инфекцией, пишет The Seattle Times.

Отмечается, что Дин жил штате Канзас, где базируется Spirit, ему было 45 лет. Родственники утверждают, что он хорошо себя чувствовал и вел здоровый образ жизни. Однако чуть больше двух недель назад у Дина были проблемы с дыханием, он поехал в больницу, где у него развилась пневмония, а затем серьезная бактериальная инфекция. Он умер, находясь две недели в критическом состоянии.

Стоит отметить, что Дин давал показания по иску акционеров Spirit, а также подал жалобу в Федеральное управление авиации, утверждая о "серьезных и грубых нарушениях высшего руководства качества производственной линии 737" Spirit. Компания уволила аудитора в апреле 2023 года. Он подал жалобу в Министерство труда, утверждая, что его увольнение было местью за то, что он выразил беспокойство относительно авиационной безопасности.

Видео дня

Так, в 2022 году Дин обнаружил, что механики нарушали технологию сверления отверстий в гермошпангоуте самолетов серии MAX. Он доложил об этом начальству, но оно проигнорировало ситуацию. В ходе той же проверки он не заметил другого дефекта, что повлекло его увольнение. Дин позже сообщил о нарушениях в Федеральное управление гражданской авиации США.

По словам журналистов, это уже вторая смерть среди сотрудников Boeing, которые выразили опасения относительно безопасности самолетов. В марте был найден мертвым Джон "Митч" Барнет. Утверждается, что он совершил самоубийство в период, когда давал показания по делу о неисправности в Boeing. Управление коронера округа Чарльстон сообщило, что смерть Барнетта наступила в результате самонанесения огнестрельного ранения, однако расследование его смерти все еще продолжается.

Инциденты с самолетами Boeing

В начале апреля в США самолет Boeing 737-800 рейсом Денвер-Хьюстон авиакомпании Southwest Airlines был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за того, что обшивка одного из двигателей оторвалась.

Ранее УНИАН писал, что американский авиапроизводитель Boeing обнаружил очередную проблему с фюзеляжами самолетов 737 MAX, что может привести к задержке поставок примерно 50 самолетов.

Вас также могут заинтересовать новости: