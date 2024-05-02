Как пояснил министр, существует разрыв во времени между объявлением пакета и моментом, когда артиллерист ВСУ получит боеприпасы.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что на фоне задержек западной военной помощи Россия оказалась более эффективной в своих военных действиях.

"Когда я смотрю на то, чего достигла Россия в восстановлении производственной базы своих защитников, и на то, чего достиг весь Запад до настоящего времени, мы должны посмотреть правде в глаза и признать, что Россия эффективнее в своих военных действиях", - рассказал он в интервью Foreign Policy.

По его словам, нынешняя ситуация ставит перед Западом более фундаментальный вопрос: "если это не может быть достаточно эффективным в этой конкретной войне, то насколько эффективным оно может быть, если начнутся другие войны и кризисы такого же масштаба".

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Как пояснил министр, существует разрыв во времени между объявлением пакета и моментом, когда артиллерист ВСУ будет иметь больше снарядов. При этом этот момент еще не наступил, поскольку все, что было объявлено, еще в пути. По мнению Кулебы, в это время на фронте могут произойти плохие вещи, например, продвижение российских войск на местности.

"Соотношение артиллерии на местах непонятно. По сути, украинские солдаты испытывают голод из-за нехватки артиллерийских боеприпасов. И, в конце концов, они попадают под бомбежки, а их позиции уничтожаются. Итак, в условиях войны важно не только количество и качество того, что предоставляется, но и сроки", - подчеркнул глава МИД.

Он признал, что союзники Украины отстают от графика, хотя некоторые из них прилагают большие усилия.

Боеприпасы и оружие для ВСУ

Как писал УНИАН, президент Владимир Зеленский пожаловался, что Украина получает не все из нового пакета оружия, которое США выделили на прошлой неделе. По его словам, Россия воспользуется этим.

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В ISW сообщили, что оккупанты могут передислоцировать две дивизии из Запорожской в Донецкую область для усиления наступательных операций. Это позволит РФ удержать ситуацию и наступать до получения ВСУ военной помощи от США.

Долгожданный пакет помощи от США дает Украине надежду на то, что ее противостояние с Россией наконец-то может рассматриваться не как локальная война двух стран, а как глобальный цивилизационный конфликт. В то же время, пишет The Times, чтобы продемонстрировать заинтересованность в создании стабильной, демократической и процветающей Украины, Запад должен дополнить пакеты помощи по крайней мере четырьмя направлениями.

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