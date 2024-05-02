Жестокий убийца зафиксировал на видео, как готовит и ест человеческое сердце.

В рядах российской армии, которая воюет против Украины, оказался прогремевший на всю РФ людоед из Волгограда - Дмитрий Малышев освободился из колонии и отправился на фронт, чтобы защитить "традиционные ценности" России. На фронте также его приятель - Александр Масленников, который убил и расчленил двух девушек.

Как сообщает ASTRA, Малышев отправился на фронт из исправительной колонии. Он отбывал 25-летний срок за убийство двух человек, бандитизм, незаконный оборот оружия и боеприпасов, приготовление к убийству полицейских и разбой.

Россиянам Малышев запомнился расправой над 46-летним гастарбайтером из Таджикистана. Причиной ссоры между мужчинами якобы стало предложение таджика совершить акт мужеложства. По данным следствия, россиянин, будучи оскорбленным, дождался, когда потерпевший выйдет на улицу, и нанес гвоздодером удары по голове. Затем ножом вырезал сердце, которое у себя дома зажарил и съел.

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Согласно судебным документам, "кулинарный процесс" и поедание органа Малышев зафиксировал на видеокамеру телефона, сопровождая своими комментариями. Он также бросил кусок зажаренного сердца на пол, чтобы привлечь внимание домашнего кота, но животное от "угощения" отказалось.

"Жарим человечинку. Вот оно - сердечко, я уже лучку добавил", - приговаривал каннибал под запись.

По данным росСМИ, в ходе следственного эксперимента людоед точно воспроизвел, как вырезал сердце, рассказал, как и с какими овощами его приготовил. По совокупности совершенных преступлений в 2015 году Малышева приговорили к 25 годам лишения свободы. Из них 10 лет он должен был отсидеть в тюрьме, 15 - в колонии строгого режима.

Однако недавно в социальных сетях появилось фото - каннибал запечатлен с другим не менее известным преступником - Александром Масленниковым, который жестоко расправился над двумя девушками из ночного клуба. Оба мужчины – в военной форме. Как оказалось, они выполняют "специальные боевые задачи" на территории Украины.

Малышев сам рассказал одному из СМИ, что отправился из колонии на войну в Украину в составе "Шторма Z". "В соцсетях Малышев публикуют фотографии со своим другом - Александром Масленниковым, который зарезал двух девушек", - говорится в статье.

С жертвами приятель каннибала познакомился в караоке, потом убил, расчленил и спрятал в лесу. Масленников был осужден на 23 года колонии. Журналисты выяснили, что оба мужчины вместе отбывали наказание, одновременно подписали контракт с Минобороны РФ в октябре 2023 года.

Корреспондентам даже удалось пообщаться с Малышевым по телефону. Он сообщил, что на совместном фото рядом с ним действительно Масленников, а на войну он отправился из-за личных убеждений - "во имя сохранения традиционных ценностей России".

"Знавал я таких, кто из колонии сюда (на фронт – УНИАН) шел, чтобы просто сменить обстановку. Обычно они быстро пропадают. Но я понимал, зачем я еду и куда я еду. Вот вы как отнесетесь, если в школе вашей маленькой дочери будут рассказывать в начальных классах, как правильно надевать презерватив? Или по улице будут мужики ходить и облизывать друг друга? Для вас это нормально? Для меня ненормально", - сказал он представитель СМИ.

В настоящее время Малышев лечится в госпитале после тяжелого ранения. "В ходе штурма мне прилетела граната. Челюсть у меня сломана, в колене и левой руке осколки, перепонка левая лопнула. Нормально в целом", - добавил бывший заключенный.

Маньяки и убийцы в армии РФ: последние новости

Как известно, это не первый случай, когда людоеды "искупают" свою вину с помощью отправки на войну и убийств украинцев. Ранее Путин за участие в войне с Украиной помиловал сахалинского людоеда Дениса Горина и осужденного за ритуальные убийства Николая Оголобяка.

Российские оккупанты после возвращения с войны убивают, насилуют и грабят уже в самой России. Ранее "вагнеровец", который за предыдущие преступления был помилован Путиным, убил и ограбил многодетного муэдзина - служителя мечети.

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