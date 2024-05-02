Дуда отметил, что необходимо поддерживать процесс вступления в Евросоюз Украины, Молдовы и стран Западных Балкан.

Польский президент Анджей Дуда назвал приоритеты во время председательства Варшавы в Евросоюзе. Среди них и вопрос евроинтеграции Украины.

Напомним, Польша будет председательствовать в ЕС в первом полугодии 2025 года.

Дуда отметил, что необходимо поддерживать процесс вступления в Евросоюз Украины, Молдовы и стран Западных Балкан, пишет RMF24. "Приоритетом следующего года во время председательства будет как можно быстрее сделать эти страны полноправными членами ЕС", - заявил он.

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Президент Польши также напомнил о преданности делу восстановления Украины, которая сможет отразить агрессию РФ. "Мы хотим помочь. Мы считаем, что все наше сообщество должно участвовать в процессе восстановления Украины, чтобы она снова стала эффективным государством, которое быстро развивается, обеспечивает богатую жизнь своим гражданам", - сказал Дуда.

Кроме того, президент отметил, что первым приоритетом польского председательства будет укрепление сотрудничества между Евросоюзом и США и укрепление глобальной безопасности.

Подытоживая Дуда сказал, что во время председательства Польша проведет два больших саммита: Евросоюз - США и Евросоюз - Украина. Саммит по Украине будет сосредоточен на вопросах восстановления и вступления страны в ЕС.

Вступление Украины в ЕС

Более десяти лет Евросоюз казался закрытым клубом, в который стремятся попасть лишь несколько стран. Но вторжение РФ в Украину изменило ситуацию. В декабре 2023 года Брюссель принял решение о начале переговоров с Украиной и Молдовой о вступлении в ЕС, а также предоставил Грузии статус страны-кандидата.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявляла, что между Украиной и абсолютным большинством стран-членов ЕС есть "джентельменское соглашение" об утверждении старта переговоров о вступлении в июне.

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