В частности, российские захватчики запустили почти 300 дронов-камикадзе типа Shahed.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в апреле Россия применила более 300 различных ракет и 3,2 тыс авиабомб против Украины. Об этом глава государства сообщил в Telegram.

"Только за один этот апрель российские террористы применили более 300 ракет различных типов, почти 300 "шахедов" и более 3200 управляемых авиабомб против Украины", - подчеркнул Зеленский.

Как подчеркнул президент, украинские города и общины от Сумщины до Одесской области, Днепровщина, Харьковщина, Донецкая область, Николаев, Херсон ежедневно и каждую ночь страдают от этого сознательного и подлого террора.

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В то же время, тысячи жизней украинских людей были спасены благодаря помощи лидеров и стран, которые уже поддержали украинский воздушный щит и которые уже действенно давят санкциями против российской военной машины.

"Но много жизней, к сожалению, забраны этими ударами. И только силой можно остановить этот террор. Силой нашего народа, силой единства мира, силой давления на Россию, силой систем ПВО, которые предоставляются Украине, силой наших воинов, которые удерживают линию фронта", - убежден Зеленский.

Глава государства добавил, что все, кто работает ради силы защиты от России, являются настоящими спасителями жизни.

Как сообщал УНИАН, российский воздушный террор с запуском ракет, бомб и дронов-камикадзе не прекращается ни на день.

В частности, в Киевском районе Одессы из-за ракетного удара, который РФ нанесла 1 мая, вспыхнул пожар площадью 6 тыс. кв. метров, уничтожено 900 отправлений на "Новой почте", повреждены склады других предприятий и жилые дома.

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