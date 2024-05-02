Испанию хотят соединить с Марокко прямым поездом к чемпионату мира по футболу 2030 года.

Впервые идея построить железнодорожный туннель, который соединил был Испанию и Марокко, начала обсуждаться еще в далеком 1979 году, однако до дела так и не дошло. Теперь же этот план начали активно продвигать испанские власти.

Как пишет Euronews Travel, если проект будет реализован, он, скорее всего, будет построен к чемпионату мира по футболу 2030 года, который будет проводиться совместно Марокко, Испанией и Португалией.

В настоящее время перелет между столицей Испании Мадридом и марокканским городом Танжер занимает полтора часа, а поездка между ними с переправой на пароме занимает девять часов.

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Если же благодаря туннелю под Гибралтарским проливом между двумя странами появится новое железнодорожное сообщение с остановками в Мадриде и Касабланке, в 300 километрах к югу от Танжера, вся поездка на поезде, вероятно, займет пять с половиной часов и станет более экологичным вариантом путешествия, отмечает издание.

Если проект будет реализован, длина туннеля составит 27,6 км, а его маршрут будет пролегать от Пунта Палома в Тарифе (Испания) до Пунта Малабата в Танжере (Марокко).

По предварительным оценкам, его возведение может стоить миллиарды евро, потому сейчас стороны оценивают экономическую выгоду от этого.

Ожидается, что реализация проекта займет до пяти лет, а это означает, что он вполне может быть готов к футбольному чемпионату 2030 года.

Как сообщал УНИАН, ранее власти Италии и Словении заявили о планах возродить исторический маршрут "Милан – Любляна", который курсировал с 1857 по 1918 год.

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