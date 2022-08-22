В российской спецслужбе заявили, что за убийством стоит украинка, заехавшая в РФ с 12-летней дочкой.

ФСБ РФ объявила о раскрытии убийства дочки главного идеолога "русского мира" Александра Дугина Дарьи.

Там ожидаемо заявили, что убийство спланировано и совершено украинскими спецслужбами.

По версии российской спецслужбы, исполнительница убийства – 43-летняя гражданка Украины Наталья Вовк, заехавшая в Россию в июне вместе с 12-летней дочкой, пишут росСМИ со ссылкой на ФСБ.

"В день убийства Вовк с дочкой находились на литературно-музыкальном фестивале "Традиция", где Дугина присутствовала в качестве почетного гостя. После совершения управляемого подрыва автомашины Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которой находилась Дугина, 21 августа Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию", – сообщили в ФСБ.

Также утверждается, что для организации убийства Дугиной и получения информации об ее образе жизни Вовк с дочерью арендовали квартиру в Москве в доме, где проживала погибшая.

Мало того, в организации российских волонтеров "Немезида" заявили, что Наталья Вовк ранее проходила службу в составе украинского батальона "Азов" и показали фото якобы ее удостоверения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Подмосковье 20 августа взорвали авто, за рулем которого была Дарья Дугина. Журналисты узнали, что взрыв произошел под днищем внедорожника.

Советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк считает, что подрыв авто с Дугиной свидетельствует о начале внутреннего развала России. По его словам, в стране начинают битву различные политические группировки.

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