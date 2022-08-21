По какой причине госпитализировали консультанта Кремля пока неизвестно.

Российский философ, один из главных создателей идеологии "русского мира" Александр Дугин госпитализирован.

Об этом сообщил в Telegram-канале сторонник путинского режима, российский политолог Сергей Марков.

Он добавил, что Дугин попал в больницу после того, как побывал на месте гибели дочери Дарьи.

Кто такой Александр Дугин

Александр Дугин — философ, политолог и консервативный публицист. Он является одним из идеологов концепций "русского мира" и новоевразийства, которые предполагают доминирование РФ над соседними странами, противостояние США и НАТО.

Западные СМИ называют его одним из главных идеологов современной России. К нему якобы прислушивается Владимир Путин, много силовиков и кремлевских чиновников.

С 2014 года он внесен в список санкций ЕС, а с 2015 года попал под персональные ограничения США и Канады из-за причастности к военной агрессии против Украины.

Как сообщал УНИАН, в Подмосковье подорвался автомобиль дочери российского философа Александра Дугина - Дарьи Дугиной - 29-летней журналистки и политолога. Дугина погибла на месте. Инцидент произошел вечером, 20 августа. Дугина ехала на автомобиле Toyota Land Cruise, когда во время движения машина подорвалась, въехала в ограждение и сгорела, а обломки разбросало по всей дороге.

Первой версией назвали взрыв газового баллона, однако сейчас российские правоохранители склоняются к тому, что под дном авто сработало взрывное устройство.

Кроме того, знакомый погибшей и лидер общественного движения "Русский горизонт" Андрей Краснов заявил, что взорванный автомобиль принадлежал отцу Дарьи Дугиной. Он предполагает, что целью был сам Александр Дугин.

"Это машина отца, Даша на другой машине ездит, но она уехала сегодня на его машине, а Александр Гелиевич поехал иначе. Он вернулся, был на месте трагедии. Насколько я понимаю, целью был непосредственно Александр Гелиевич или, может, они вдвоем", — сказал он.

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