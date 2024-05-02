Глава МИД Украины считает, что давно следует расценивать Путина как прямого врага.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пояснил, как США следует выстраивать стратегию в российско-украинской войне.

"С Россией лучше не жечь мосты" - чиновник раскритиковал такой подход Вашингтона. Министр подчеркнул в интервью Foreign Policy, что в США голоса в пользу этой риторики до сих пор раздаются, тогда как Западу уже давно следует расценивать Путина как прямого врага. Кулеба призвал США:

"Перестаньте смотреть на Украину через призму отношений с Россией. Я знаю, что до сих пор бытует мнение, что при любом исходе этой войны, США будут вынуждены поддерживать отношения с Россией, а значит, не должны "жечь мосты". Но вы не сможете позволить себе никаких нормальных отношений с Россией при президенте [Владимире] Путине, потому что он сделал свой выбор, и этот выбор - война". Видео дня

Глава МИД Украины подчеркнул: ошибочно думать, что Путин наращивает свою оборонную промышленную базу исключительно для того, чтобы воевать с Украиной. "Поэтому рассматривайте Россию при Путине как врага", - акцентировал Кулеба.

Он считает, что при разработке военной стратегии, США должны искать проблему в себе, а не в Украине. "Спросите себя: Что мы делаем не так, если не можем помочь нашему союзнику одержать победу? Перекладывать всю ответственность на плечи Украины - значит сознательно отказываться от ответственности", - пояснил министр.

Глава МИД Украины подчеркнул, каждый раз, когда ракета РФ убивает украинца - это происходит потому, что союзники своевременно не поставили Украине систему ПВО или другое оружие. Этот момент должен учитываться во всех стратегических расчетах Запада, считает Кулеба.

План победы Киева не предполагает контрнаступления

В апреле 2024 года Bloomberg заявил, что Украина нуждается в новом плане победы в войне, поскольку США до сих не приняли важный пакет помощи на сумму 61 млрд долларов в пользу Киева. СМИ заявило, что длительная пауза в оказании помощи со стороны союзников обернулась для Украины тем, что теперь невозможно вернуть все оккупированные Россией территории.

Там заявили, что прекратить войну, вероятно, теперь получиться лишь путем урегулирования. Для этого нужно сформировать достижимую и последовательную стратегию прекращения войны, акцентировал Bloomberg.

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