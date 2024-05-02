Певица призналась, что до последних дней беременности будет работать.

Популярная украинская певица Джамала призналась, когда третий сын появится на свет. Артистка также ответила, определилась ли уже с именем для мальчика.

Совсем скоро Джамала в третий раз станет мамочкой, певица на 9-м месяце беременности. Артистка готовится к родам, но вместе с тем продолжает работать. Как известно, Джамала стала спикером от Украины на "Евровидении-2024". Возникает вопрос, не начнутся ли внезапно роды у исполнительницы именно в момент объявления оценок или до этого.

На проекте "Утро в большом городе" певица отметила, что во время гранд-финала, который состоится 11 мая, она выйдет в прямой эфир и выполнит свою миссию, потому что роды запланированы на позже:

Видео дня

Я думаю, что все будет хорошо. По срокам я еще не должна родить. Это должно что-то произойти экстренное.

Джамала с мужем Бекиром Сулеймановым пока не выбрали имя для малыша. Артистка говорит, что они сейчас в процессе выбора имени.

"Нет, еще не подобрала. Еще в процессе", - указала звезда.

Также исполнительница ответила, планирует ли уходить в декретный отпуск. По словам Джамалы, надолго уходить со сцены она не хочет. Знаменитость планирует первый месяц после родов полностью посвятить сыну, а потом снова вернется к работе.

"Не планировала еще декретного отпуска. Но, может, какой-то все же месяц возьму себе отдыха, чтобы просто побыть с ребенком", - объяснила артистка.

К слову, у Джамалы уже есть двое детей - 5-летний Эмир и 3-летний Селим. О третьей беременности певицы стало известно в феврале 2024 года.

Напомним, ранее Джамала ответила, когда планирует выступить в родном Крыму. Певица заявила, что относится к выступлениям на полуострове очень чувственно.

Вас также могут заинтересовать новости: