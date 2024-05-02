Там обратили внимание, что Украинский центр качества образования с 2025 года будет проводить НМТ уже с применением именно новой редакции украинского правописания.

В Офисе уполномоченного по защите государственного языка констатируют, что украинцы все больше разговаривают на украинском языке, в то же время есть вопросы по использованию нового правописания.

Об этом сказал Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь. Представляя отчет о функционировании закона о государственном языке за 2023 год, он обратил внимание на использование нового правописания в том числе государственными структурами.

"Мы требуем его использовать, но настаиваем на том, чтобы Министерство образования и науки разработало дорожную карту для других министерств, чтобы они активно пользовались этим правописанием", - сказал Кремень.

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Также он отметил, что Украинский центр качества образования с 2025 года будет проводить национальный мультимедийный тест с применением новой редакции украинского правописания. Зато сейчас преимущественно используется гражданами правописание предыдущее, которое было до 2019 года.

По словам языкового обмудсмена, сейчас ожидается утверждение правительством стандартов государственного языка для различных сфер, в частности, украинской юридической, медицинской терминологии. Соответствующее обращение уже подано в Кабмин.

Креминь также сообщил, что среди других рекомендаций Кабмина есть необходимость внесения изменений в инструкцию о порядке введения "Трудовых книжек" - записи в них должны быть исключительно на украинском, если такие книжки будут и дальше использоваться.

По его словам, также в Верховную Раду переданы предложения по дерусификации наименований объектов в Украине.

"Мы просим на ближайших заседаниях переименовать "южноукраинские", "первомайские", "южные" и другие русскоязычные извращения, которые не нравятся гражданам Украины. Просим переименовать суды, носящие подобные названия, их сейчас более сотни", - отметил он.

В Офисе настаивают привести в соответствие со стандартами государственного языка названия предприятий и учреждений.

""Топольки", "Ивочки", "Дубочки" в названиях садиков пора отправить на свалку истории. Я уже не говорю о названиях групп в садиках. Таблички, вывески: просим органы местного самоуправления пройтись по улицам и самим посмотреть на вывески и объявления. Такого засилья русского языка, сколько мы видим на улицах многих городов от Одессы до Харькова - надо этому положить конец", - подчеркнул Кремень.

Также, по словам Кременя, Офис просит принять закон об украинском жестовом языке.

Новое украинское правописание

22 мая 2019 года Кабинет министров принял постановление № 437 "Вопросы украинского правописания", которым одобрена новая редакция правописания. Минбразования рекомендовало уже с июня 2019 года применять нормы и правила новой редакции правописания во всех сферах общественной жизни, в частности, в официально-деловом стиле речи.

Из-за того, что правописание утвердили именно перед вступительной кампанией, Минобразования тогда предложило переходный период на пять лет именно в сфере образования. В этом году этот срок истекает.

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