В Швейцарии считают, что Россия должна быть привлечена к переговорному процессу по завершению войны.

Правительство Швейцарии заявило, что "на данном этапе" России нет среди 160 приглашенных делегаций к участию в переговорах, которые состоятся в середине июня с целью содействия установлению мира в войне между Россией и Украиной на Саммите мира.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление швейцарского правительства. В то же время, как отмечается в заявлении, "Швейцария убеждена, что Россия должна быть привлечена к этому процессу". В его тексте говорится:

"Мирный процесс без России невозможен". Видео дня

При этом в швейцарском правительстве сообщили, что всегда демонстрировали открытость к приглашению России, но отметили, что Москва неоднократно подчеркивала, что не заинтересована в участии в первом саммите.

Саммит мира для Украины - чего ждать

15-16 июня во исполнение январской договоренности между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Швейцарии Виолой Амхерд состоится первый Саммит мира для Украины. Местом проведения Саммита выбрали Бюргеншток, расположенный неподалеку швейцарского города Люцерн.

Президент Владимир Зеленский ранее сообщил, что Россия имеет конкретный план, как сорвать Глобальный саммит мира. Россия стремится уменьшить количество участников саммита и действовать так, чтобы мира не было еще дольше.

Зеленский отмечал, что на Саммите будет разработана подробная карта по окончанию войны с точки зрения справедливого мира. Затем этот документ будет проработан на техническом уровне. На первом саммите должны решить, как заставить Россию двигаться к справедливому миру.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что мирные переговоры на Глобальном саммите мира запланированы без участия РФ, поскольку нет смысла привлекать сейчас к переговорам государство-агрессор, потому что от него нельзя добиться добросовестных действий. По его словам, российская сторона может стать участником мирных переговоров только после Глобального саммита мира.

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