Российский юморист Максим Галкин, который последние два года живет в Израиле вместе со своей супругой и детьми, поделился новым снимком Аллы Пугачевой.
На своей странице в Instagram он разместил снимок, сделанный сразу после того, как примадонна вышла из душа. Она сидит в кресле в нежно-розовом халате с кружевом и с полотенцем на голове.
На ее лице нет ни капли макияжа, однако заметно, что Пугачева неоднократно прибегала к услугам косметологов и пластических хирургов, так как на фото у нее практически не заметны морщинки.
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"Доброе утро", - подписал кадр Галкин.
Как отреагировали пользователи сети
- "Какая она милая и домашняя"
- "На душе, как в синем небе, после ливня чистота"
- "Алла Борисовна не меняется! Красивая и статная женщина"
- "Дай Бог всем так выглядеть в её возрасте"
- "Очень нежная"
Напомним, ранее путинист Киркоров назвал причину переезда Пугачевой в Израиль.