Это фото он разместил в сети.

Российский юморист Максим Галкин, который последние два года живет в Израиле вместе со своей супругой и детьми, поделился новым снимком Аллы Пугачевой.

На своей странице в Instagram он разместил снимок, сделанный сразу после того, как примадонна вышла из душа. Она сидит в кресле в нежно-розовом халате с кружевом и с полотенцем на голове.

На ее лице нет ни капли макияжа, однако заметно, что Пугачева неоднократно прибегала к услугам косметологов и пластических хирургов, так как на фото у нее практически не заметны морщинки.

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"Доброе утро", - подписал кадр Галкин.

Как отреагировали пользователи сети

"Какая она милая и домашняя"

"На душе, как в синем небе, после ливня чистота"

"Алла Борисовна не меняется! Красивая и статная женщина"

"Дай Бог всем так выглядеть в её возрасте"

"Очень нежная"

Напомним, ранее путинист Киркоров назвал причину переезда Пугачевой в Израиль.

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