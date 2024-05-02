Один из признаков - чувство отстраненности от эмоций.

Тренер личностного роста Миа Чжан, которая сочетает в своем подходе к самосовершенствованию восточные и западные точки зрения, назвала 8 тонких признаков того, что вы "оторвались" от мира, передает Hack Spirit.

"Легко перейти в режим автопилота, особенно в условиях неумолимого темпа сегодняшнего мира. Но что произойдет, если это станет нашей нормой? Даже не осознавая этого, вы можете впасть в состояние отстраненности от мира, частью которого вы являетесь", - пишет автор.

8 признаков того, что вы уже "оторваны" от мира, по версии Мии Чжан:

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Чувство отстраненности от эмоций. Самым тонким, но глубоким признаком оторванности от мира является растущее чувство эмоциональной разобщенности, считает эксперт. Такая отстраненность не ограничивается негативными эмоциями. Вы также можете оказаться равнодушными к положительным переживаниям и эмоциям.

Социальная изоляция. Заметное снижение желания или усилий участвовать в социальных взаимодействиях - еще один признак отстраненности.

Безразличие к личностному росту. Обычно мы стремимся улучшить свои навыки, знания или личные качества. Однако, когда вы отстраняетесь от мира, это стремление может уменьшиться или полностью исчезнуть.

Отсутствие эмпатии. Снижение способности сопереживать другим тоже может считаться тонким признаком отстраненности от мира. Вам может быть сложно понимать или разделять чувства других, что может привести к чувству изоляции.

Снижение интереса к окружающему миру. Когда вы отстраняетесь от мира, ваше любопытство к нему может угаснуть. Вы можете заметить снижение интереса к окружающему миру, будь то текущие события, природа или даже жизнь тех, кто вам дорог.

Ощущение оторванности от своего тела. Это может означать, что вы не распознаете голод или усталость, пока физический дискомфорт не станет болью.

Необычная апатия к радостям жизни. Это определенно ненормальна и может быть тонким признаком отстраненности от мира.

Постоянное ощущение нереальности. Возможно, самый тревожный признак оторванности от мира. Может возникнуть ощущение, что вы живете во сне или просто наблюдаете за всем, как зритель, а не участник событий.

"Выявление этих признаков отстраненности является важным шагом на пути к самосознанию. Но что следует за этим осознанием? Обращение за профессиональной помощью, практики осознанности, уход за собой", - посоветовала эксперт.

Напомним, ранее психолог из Йельского университета раскрыла важнейший навык, который делает людей счастливее.

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