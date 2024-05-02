Россияне мечтают захватить коридор в Приднестровье и Молдову.

Российские оккупационные войска обстреливают Одессу ракетами для того, чтобы жители покинули город.

"Ударами по Одессе россияне пытаются подготовить плацдарм для возможной атаки. Потому что они мечтают захватить коридор в Приднестровье и Молдову - это их стратегический замысел. Россияне пытаются вытеснить жителей из Одессы. Поэтому, они бьют по жилым кварталам кассетными боеприпасами. То есть их цель, чтобы одесситы покинули город. Вот, что делает "русский мир", - сказал в эфире телеканала "Эспрессо" военный эксперт, полковник запаса СБУ, эксперт по военной контрразведке Михаил Притула.

Однако он успокоил, что оккупационная армия не имеет ресурсов, чтобы захватить Одессу. В этом им не поможет флот, который прячут в Новороссийске, а дойти по суше они также не могут.

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"Россияне не могут дойти до Одессы с помощью Черноморского флота, который спрятался в Новороссийске. Они не могут дойти до Одессы по суше, поэтому они бьют ракетами. Только таким образом россияне могут что-то показать, и это имеет пропагандистский характер по подготовке к будущей мобилизации в России", - подытожил эксперт.

Ракетные атаки на Одессу

Россия чуть ли не ежедневно атакует Одессу дронами или ракетами.

Вечером понедельника, 29 апреля, российские оккупационные войска нанесли по Одессе ракетный удар, который пришелся на прибрежную зону в одном из элитных районов города. Для этого использовали кассетный боеприпас. Погибло 5 гражданских лиц (двое из них умерли в больнице), более 30 - получили ранения.

поздно вечером в среду, 1 мая ракета попала в сортировочное депо и отделение "Новой почты".

Военный эксперт Александр Мусиенко поделился мнением, как защитить Одессу от вражеских обстрелов, отметив, что наличие ПВО является важным элементом, но недостаточным, учитывая, что враг бьет в том числе сверхзвуковыми ракетами.

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