Первая страна НАТО пригласила к себе военных инструкторов из Украины, - Reuters

Германия хочет быть готова к возможному вторжению России.

Украинские военные инструкторы помогут немецким вооруженным силам подготовиться к защите от возможного нападения России на НАТО в 2029 году. Об этом заявил главнокомандующий немецкой армией Кристиан Фройдинг в интервью агентству Reuters.

В частности, Берлин и Киев в прошлом месяце договорились, что Украина направит военных инструкторов в немецкие армейские школы, где украинские военные будут делиться опытом, приобретенным при отражении российского вторжения.

"У нас высокие ожидания. Украинские военные пока являются единственными в мире, кто имеет опыт боевых действий против России", - сказал Фройдинг.

Он рассказал, что Германия была первой страной, которая достигла договоренности с Украиной о предоставлении военных инструкторов, но прогнозирует, что другие последуют этому примеру.

Фройдинг сослался на оценки немецких и других западных разведывательных служб, что Россия может быть готова к масштабному нападению на военный альянс НАТО к 2029 году.

"Это же почти послезавтра. У нас нет времени – враг не ждет, пока мы объявим о своей готовности. Поэтому мы должны использовать каждую возможность для подготовки", – подчеркнул главнокомандующий немецкой армией.

Помощь Украине от Германии

Как сообщал УНИАН, Германии удалось собрать среди союзников партию ракет PAC-3 к системам Patriot для Украины, они уже находятся в пути.

В частности, министр обороны Германии Борис Писториус добился закупки около 30 новейших управляемых ракет PAC-3 у нескольких европейских партнеров. Еще несколько таких ракет будут поставлены из запасов Вооруженных сил Германии, так что в целом наша страна получит 35 таких ракет-перехватчиков.

Украина может ожидать столь необходимую партию зенитных ракет Patriot из Европы в ближайшие недели.

