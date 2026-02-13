'Мы обречены': НАТО рискует терять два батальона в день в условиях войны дронов, - WSJ

Учения "Еж-2025" с участием украинских экспертов продемонстрировали, что в войне беспилотников НАТО до сих пор демонстрирует критическую уязвимость.

Масштабные учения НАТО в Эстонии выявили серьезные слабые места Альянса в войне нового поколения. Симуляция высокоинтенсивного боя с массированным применением беспилотников показала, что опыт Украины пока не в полной мере интегрирован в подготовку западных армий.

Об этом пишет член редакционного совета The Wall Street Journal Джиллиан Кей Мелхиор. Речь идет о маневрах "Еж-2025", которые прошли в мае прошлого года с участием более 16 тысяч военнослужащих из 12 стран-членов NATO. К учениям присоединились и украинские специалисты по беспилотным системам, в частности военные с передовой.

Поле боя без укрытия

По словам подполковника Арбо Пробала, руководителя программы беспилотных систем Сил обороны Эстонии, учения моделировали "спортивное и перегруженное" поле боя. Целью было создать максимальный стресс и когнитивную перегрузку для подразделений, чтобы проверить их способность адаптироваться.

Однако во время одного из сценариев боевая группа численностью несколько тысяч военных – в частности, британская бригада и эстонская дивизия – во время наступления фактически проигнорировала новую реальность полной прозрачности поля боя.

"Боевая группа НАТО просто ходила без маскировки, расставляя палатки и бронетехнику. Все было уничтожено", – рассказал один из участников, который играл роль противника.

Украинская "Дельта" против батальонов

Во время маневров украинцы применили систему управления полем боя "Дельта", разработанную при участии специалистов ОО Аэроразведка. Платформа в режиме реального времени собирает разведданные, анализирует их с использованием искусственного интеллекта, определяет цели и координирует удары.

Это позволяет создать быструю "цепочку уничтожения": обнаружить, передать информацию и нанести удар – иногда за считанные минуты.

Одна украинская команда из около 10 человек, действовавшая как условный противник, за полдня имитировала уничтожение 17 единиц бронетехники и нанесла еще 30 ударов по другим целям.

По словам Айвара Ганниотти, который возглавлял "вражеское" подразделение численностью около 100 человек, более 30 дронов действовали на площади менее 10 квадратных километров. И это – лишь половина той плотности применения беспилотников, которую сейчас наблюдают на фронте в Украине. Ганниотти сказал:

"Не было возможности спрятаться. Мы довольно легко находили машины и механизированные подразделения и быстро их уничтожали ударными дронами".

В целом, по оценкам участников, "враг" смог условно уничтожить два батальона за день. После этого подразделения фактически теряли боеспособность.

Шок для военных

Бывший командир Центра военной разведки Эстонии Стен Райманн назвал результаты учений "шокирующими" для военных чиновников и личного состава.

Учения продемонстрировали, насколько прозрачным стало современное поле боя и насколько уязвимой является любая техника или подразделение без надлежащей маскировки, быстрого обмена данными и адаптированной тактики.

Отдельный вызов – скорость принятия решений. Украинцы активно обмениваются большими объемами данных между командованием и подразделениями, ускоряя удары. В то же время во многих армиях НАТО сохраняется инстинкт ограничивать доступ к чувствительной информации, что замедляет "цепочку уничтожения".

"Уроки не усваиваются автоматически"

Генерал в отставке Дэвид Петреус подчеркнул, что сам факт выявления проблем не означает их решение:

"Уроки не усваиваются автоматически. Они усваиваются только тогда, когда вы разрабатываете новые концепции, меняете доктрину, пересматриваете подготовку, требования к вооружению и даже кадровую политику".

Эстония уже начала обновлять свою доктрину и подготовку с учетом опыта войны дронов, увеличивает оборонные расходы и сотрудничает с технологическим сектором.

Впрочем, по словам Марии Лемберг из "Аэроразведки", многие члены Альянса до сих пор демонстрируют "фундаментальное непонимание современного поля боя" и продолжают обучать военных по устаревшим пособиям.

Один из командиров, наблюдая за результатами симуляции, подытожил кратко:

"Мы обречены".

Подполковник Пробал, комментируя эту реакцию, отметил, что главной целью было заставить военных мыслить критически и не быть самодовольными. По его мнению, если это удалось – "миссия выполнена".

НАТО перед угрозой войны

Как сообщал УНИАН, жители западных стран все больше убеждаются, что мир движется к глобальной войне. Граждане США, Великобритании и государств Евросоюза считают начало Третьей мировой войны в ближайшие пять лет вполне реальным сценарием.

Однако, несмотря на резкий рост тревоги перед новой эрой конфликтов, люди на Западе не готовы идти на финансовые жертвы и повышение налогов ради укрепления собственной обороны, пишет Politico по результатам собственного опроса в этих странах.

