В комментарии Forbes она рассказала о том, как РФ пренебрегает международными запретами на использование химического оружия и ядов.

В возможной войне с НАТО россияне могут массово применить химическое оружие и различные яды, говорится в статье Forbes.

Выдающаяся ученая из Королевского колледжа Лондона, эксперт по теневой войне России против Запада Елена Гроссфельд считает, что постоянные убийства российских оппозиционеров и перебежчиков однажды могут превратиться в химические атаки на войска НАТО. Пренебрежение россиян Конвенцией о запрещении химического оружия подчеркивает, в частности, недавнее убийство Алексея Навального, которого отравили одним из ядов, запрещенных Конвенцией. Авторы пишут, что в случае войны с НАТО игнорирование Россией договоров, таких как Конвенция о запрещении химического оружия, может обостриться.

"Я не верю, что в случае полномасштабной войны с НАТО Россия будет обращать внимание на конвенции, которые она неоднократно игнорировала ранее. В случае войны с НАТО развертывание Россией химического оружия может стать взрывоопасным", – сказала Гроссфельд.

Авторы напомнили, что российские власти со времен сталинского террора организуют убийства оппонентов внутри страны и за рубежом, а при Путине количество убийств возросло. А сегодня "специализированные, усовершенствованные государством яды, такие как токсин "Новичок" или радиоактивный полоний, который можно производить только внутри ядерного реактора, посылают сигнал российским диссидентам и правительственным чиновникам всего мира о том, что Кремль собственноручно создал этот инструмент террора".

По ее словам, подобные отравления выглядят театрально, а самые странные яды при этом предназначены для "тех, кого считают предателями", таких как бывшие агенты российской разведки Александр Литвиненко и Сергей Скрипаль, которые нашли убежище в Великобритании.

Издание напомнило, что Литвиненко умер после отравления радиоактивным полонием в Лондоне, а британское правительство после многолетнего расследования сообщило, что организованное Кремлем убийство, вероятно, было лично одобрено президентом Путиным, бывшим организатором КГБ.

Отравление Навального - что известно

Напомним, что российский позиционер Алексей Навальный умер в феврале 2024 года в одной из колоний на Севере России. А в сентябре 2025 года его вдова Юлия Навальная заявила, что ее муж был отравлен. Сказала, что к такому выводу пришли две независимые лаборатории.

В феврале этого года лаборатории подтвердили журналистам, что в образцах биоматериалов Навального обнаружили сверхтоксичное вещество - эпибатидин. Этот токсин содержится в коже американской лягушки-древолаза и считается чрезвычайно опасным.

