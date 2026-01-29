Между Путиным и Гитлером прослеживаются непосредственные параллели, - бельгийский политик

Он отметил, что лидер Кремля пытается уничтожить украинскую идентичность.

В действиях и словах российского диктатора Владимира Путина прослеживаются непосредственные параллели с тем, что говорил и делал Адольф Гитлер во время Второй мировой войны.

Об этом заявил мэр бельгийского города Мехелен Барт Сомерс в интервью Укринформу. "Все, что он (Путин) сказал о Крыме, Донбассе, было точно таким же, как Гитлер говорил о Судетах в Чехословакии. Та же риторика, те же ложные аргументы, та же жестокость, то же объяснение: "Если я получу это, то остановлюсь..." Конечно, он не остановится", – заявил Сомерс.

Он считает, что Путин презирает украинский народ, утверждая, что его не существует, и отождествляя его с русскими.

Сомерс также отметил, что лидер Кремля пытается уничтожить украинскую идентичность.

"Путин постоянно пытался ее уничтожить, но войной он фактически объединил украинцев. Ваша идентичность теперь сильнее, чем когда-либо. И переход к использованию украинского языка многими из тех, кто раньше говорил на русском, также очевиден", - сказал бельгийский чиновник.

Война в Украине: переговоры

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский готов встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы обсудить самые чувствительные вопросы, в частности, касающиеся территорий и ЗАЭС. Однако не похоже, что в Кремле заинтересованы в этой встрече.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в контексте мирных усилий и недавних переговоров в Абу-Даби отметил, что Украина рассматривает их как продолжение взаимодействия с США и мирных усилий, которые получили новый импульс прошлой осенью.

По его словам, сейчас Украина вместе с США готовится к следующему раунду в трехстороннем формате в ближайшее время.

