Путин не хочет раздражать Трампа, но на компромисс по Украине не пойдет, - экс-посол США

Переговоры Украины, России и США в Абу-Даби после нескольких месяцев, в течение которых Москва категорически отвергала двусторонний или трехсторонний форматы, - это не столько прорыв, сколько тактический маневр Кремля, призванный успокоить раздражение президента США Дональда Трампа. Такое мнение высказал бывший посол США в Украине Джон Хербст в интервью Kyiv Post.

"Буквально нет никаких публичных признаков готовности России к компромиссу", – сказал Хербст.

Он подчеркнул, что Зеленский "согласился со всеми предложениями Трампа, выдвинутыми с марта", а Россия "не согласилась ни с одним из этих предложений".

"Я интерпретирую их готовность провести эти переговоры как тактическое решение Путина, чтобы не раздражать Трампа… Он пытается казаться разумным, даже если на самом деле он совсем не разумный", – сказал он.

Экс-посол также добавил, что главный вопрос в заключении мирного соглашения касается территории – в частности, Донбасса.

"Можно ли заключить сделку без передачи Украиной территории, которую вы не смогли завоевать?" – риторически спросил он, описывая то, что, по его мнению, исследует Москва.

Он подозревает, что давление направлено в первую очередь на Киев.

"Если бы они давили только на одну сторону... то это была бы украинская сторона", – сказал Хербст, добавив, что молчание Украины свидетельствует о том, что переговоры проходят в некомфортной обстановке, но не являются решающими.

Хербст также утверждает, что время российских ударов по Киеву, нанесенных в тот момент, когда переговорщики сидели в Абу-Даби, было выбрано не случайно.

"Путин делает это уже несколько месяцев, заявляя: если вы не согласитесь на мои условия капитуляции, я разбомблю вас до основания", - объясняет он.

Это послание, добавил он, также направлено непосредственно на Вашингтон: Россия будет эскалировать конфликт, а США ничего не предпримут.

Тем не менее, Хербст отдал Трампу должное за один момент реального давления: санкции против "Роснефти" и "Лукойла" в октябре прошлого года.

"Если одна сторона является препятствием... он будет оказывать давление, – сказал Хербст. – И он действительно оказал серьезное давление на Кремль".

Переговорщики от России и Украины должны снова встретиться в воскресенье, 1 февраля, в Абу-Даби, возможно, при участии официальных лиц США. Американские посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер по итогам переговоров в прошлые выходные выразили оптимизм, считая, что сделка может быть достигнута в ближайшее время.

Тем времененм аналитики ISW пишут, что территориальные и политические требования России выходят за пределы Донбасса. Заявления российских чиновников для внутренней аудитории подтверждают, что Россия не удовлетворится ограниченным мирным урегулированием и стремится к полной капитуляции Украины.

