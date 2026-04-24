После ухода Орбана иллюзия единства в ЕС окончательно исчезла, - Politico

Лидеры, выступающие против вступления Украины в ЕС, "больше не могут прятаться за позицией Орбана".

На саммите в Айя-Напе лидеры ЕС наконец-то одобрили долгожданное соглашение о предоставлении Украине кредита в размере 90 миллиардов евро. Однако вскоре чувство триумфа угасло, поскольку даже после поражения премьера Венгрии Виктора Орбана они столкнулись со множеством проблем и кризисов, стоящих перед ними, и осознали, как трудно договориться о дальнейших шагах, пишет Politico.

По словам одного из дипломатов, присутствовавших на некоторых дискуссиях на Кипре, президент Украины Владимир Зеленский, присоединившийся к переговорам ЕС, выглядел более радостным, чем за последние месяцы.

Однако уже следующий пункт повестки дня ЕС - вопрос о том, следует ли, как и когда принять Украину в союз – вызвал разногласия. В то время как премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил журналистам, что выступает за "ускорение" вступления Украины в ЕС, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович практически высмеял идею скорого присоединения Киева.

И хотя путь к членству Украины выглядит несколько более осуществимым сейчас, после поражения Орбана, он все еще отнюдь не прост:

"В течение многих лет, если и существовало какое-либо единство в ЕС, то оно заключалось в борьбе с Орбаном. После его ухода – и после того, как он пропустил свой последний саммит – даже иллюзия этого общего фронта исчезла".

Как отметил один из чиновников ЕС, лидеры, выступающие против вступления Украины в ЕС, "больше не могут прятаться за позицией Орбана".

В других вопросах лидеры также сталкиваются

Никос Христодулидис, президент Кипра, попытался перевести разговор в сторону безопасности блока и применения статьи 42.7 о коллективной обороне ЕС. Христодулидис хотел использовать встречу, чтобы представить другим лидерам ЕС дорожную карту того, как статья 42.7 может начать действовать.

Однако, по словам трех дипломатов, в итоге обсуждение среди лидеров в основном касалось геополитики и цен на энергоносители. Обсуждение статьи 42.7 едва началось.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что, хотя ситуация может несколько улучшиться без воинственного Орбана, "в Европе есть и другие страны, лидеры которых не всегда соглашаются" с европейским консенсусом.

По его словам, "несколько переоценено", насколько более гладкими будут европейские саммиты без Орбана за столом переговоров.

Украина получила 90 млрд евро от ЕС

22 апреля послы государств-членов Евросоюза одобрили кредит в размере 90 миллиардов евро для Украины. Кредит будет финансироваться за счет заимствований ЕС на рынках капитала и гарантироваться бюджетным резервом ЕС. При этом сама Украина не будет возвращать эти средства Европейскому союзу. Кредит должен быть погашен за счет репараций, которые Россия должна Украине.

Президент Владимир Зеленский заявил, что кредит в размере 90 миллиардов евро от Евросоюза Украина направит на нужды армии и подготовку к зиме.

