Украина не будет возвращать ЕС кредит в 90 миллиардов, - заявление

Совет Европейского союза окончательно утвердил решение о предоставлении Украине кредита в размере 90 миллиардов евро. Выплаты начнутся уже во втором квартале 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.
"Кредит поможет покрыть самые насущные бюджетные потребности страны и потребности в оборонно-промышленном потенциале в 2026 и 2027 годах. Финансирование будет связано с выполнением строгих условий со стороны Украины, таких как соблюдение верховенства права, включая борьбу с коррупцией", – говорится в сообщении.
Финансироваться заем будет за счет заимствований ЕС на рынках капитала и будет гарантироваться бюджетным резервом ЕС. При этом сама Украина не будет возвращать эти средства Европейскому союзу. Как указано в сообщении, кредит должен быть погашен за счет репараций, которые Россия должна Украине.
Реализация кредита
Весь 90-миллиардный кредит планируется распределить на две основные части:
- 30 миллиардов евро – прямая финансовая поддержка для удовлетворения самых насущных бюджетных потребностей правительства Украины;
- 60 миллиардов евро – инвестиции в оборонно-промышленные мощности, включая закупку оборонной продукции за пределами Украины.
В текущем году Украина получит 45 миллиардов евро, из которых 28,3 миллиарда евро пойдут на поддержку оборонно-промышленного потенциала Украины.
Кредит ЕС для Украины
Как писал УНИАН, в феврале 2026 года Венгрия заблокировала решение ЕС о предоставлении Украине кредита на 90 млрд евро, для утверждения которого требовалась единодушная поддержка всех государств-членов. Будапешт объяснял свое решение, среди прочего, требованиями возобновить транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", обвиняя Украину в его блокировании.
Ситуация начала меняться в апреле этого года на фоне политических перемен в Венгрии. После поражения премьера Виктора Орбана на парламентских выборах новое политическое руководство страны заявило о намерении возобновить сотрудничество с Брюсселем и пересмотреть предыдущие блокировки. В итоге блокировка была снята.