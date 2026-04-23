Зеленский рассказал, на что пойдут 90 миллиардов евро от ЕС

Кредит в размере 90 миллиардов евро от Евросоюза Украина направит на нужды армии и подготовку к зиме. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на заседании Европейского совета.
"Благодарю всех европейских лидеров за европейский пакет поддержки Украины и 20-й пакет санкций против России. Это действительно поможет", - отметил украинский лидер
По его словам, Украина рассчитывает, что первый транш из 90-миллиардного пакета будет предоставлен как можно скорее.
"Эти средства предназначены для нашей армии, и мы готовы использовать их для закупки вооружения, в частности ПВО. Это также финансирование, которое поможет нам подготовиться к зиме, и работа по защите нашей энергосистемы уже началась, а европейские средства также окажут поддержку в этом", - добавил он.
Также Зеленский призвал партнеров продолжать работу над санкциями против РФ:
"И, пожалуйста, продолжайте работу над санкциями против России. Ужесточение санкций - правильный шаг, особенно учитывая, что американцы смягчили некоторые из своих. Сейчас ситуация на фронте в Украине особенная. Наши позиции более стабильны, чем в предыдущие месяцы и годы, а Россия ежемесячно теряет не менее 30-35 тысяч военных. Для России это сложно, и мы должны сделать ситуацию еще сложнее для них, чтобы подтолкнуть их к дипломатии".
Кредит для Украины от ЕС
Кредит будет финансироваться за счет заимствований ЕС на рынках капитала и гарантироваться бюджетным резервом ЕС. При этом сама Украина не будет возвращать эти средства Европейскому союзу. Кредит должен быть погашен за счет репараций, которые Россия должна Украине.