Ночью 10 сентября российские дроны залетели в воздушное пространство Польши, где их перехватывали самолеты НАТО. Этот инцидент стал наиболее серьезным последствием войны России против Украины для Альянса, пишет Reuters.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что "система противовоздушной обороны была активирована и успешно обеспечила защиту территории НАТО, как и предполагалось". В то же время глава военного комитета Альянса Джузеппе Каво Драгоне говорит, что "быстрая реакция НАТО" на нарушение воздушного пространства Польши российскими дронами была "решительной".

Но аналитики считают, что этот инцидент поставил под сомнение готовность НАТО к противодействию таким угрозам.

"Это очень хороший пример того, что мы должны быть не только бдительными, но и более решительными в своих действиях", – заявил Петер Батор, бывший посол Словакии в НАТО.

Авторы отмечают, что причина российской атаки на Польшу остается непонятной. Однако Батор отметил, что Альянс реагировал на угрозу российских дронов, а не предотвращал ее, как должно было бы быть. Он задал вопрос о том, было бы приемлемым, если бы на территорию страны НАТО проникли не дроны, а иностранные войска:

"Между беспилотниками и войсками нет большой разницы".

По его мнению, НАТО должно договориться с Украиной о праве уничтожать российские дроны, которые представляют угрозу для членов Альянса, непосредственно на украинской территории – до того, как они проникнут в воздушное пространство самого НАТО. Но блок действует на основе консенсуса, и сейчас нет признаков того, что все союзники поддержат такой шаг, пишет агентство. Отмечается, что некоторые члены НАТО "чрезвычайно осторожно относятся к возможности быть втянутыми непосредственно в войну".

Ранее, когда дроны или их обломки находили на территории Польши, Латвии или Румынии, Альянс не реагировал военными средствами.

Кроме этого, инцидент с дронами в Польше поднял вопрос о том, имеет ли НАТО правильную и экономически эффективную военную структуру для борьбы с относительно современной угрозой беспилотных летательных аппаратов, говорится в материале. В вооруженных силах Польши заявили, что значительная часть беспилотников – это дроны типа "Гербера", которые являются очень дешевыми, как отметил исследователь Фабиан Хинц из Международного института стратегических исследований.

Примечательно, что в ответ на атаку НАТО задействовало дорогостоящее вооружение, такое как истребители F-35 и F-16, вертолеты Mi-24, Mi-17 и Black Hawk, а также системы противовоздушной обороны Patriot. В операции участвовали силы из Польши, Нидерландов, Италии и Германии.

"Западные системы противовоздушной обороны не были разработаны с учетом того, что недорогие беспилотные летательные аппараты будут использоваться в таких больших масштабах. Сбивать их с помощью пилотируемых бортов, таких как истребители и вертолеты, возможно, как было продемонстрировано, но это требует высокого темпа операций, если угроза является постоянной", – пояснил Хинц.

В свою очередь, профессор стратегических исследований в Университете Сент-Эндрюс в Шотландии Филипс П. О'Брайен отметил, что атака дронов на Польшу была "мелочью по сравнению с тем, что Украина переживает каждую ночь". По его словам, беспилотники "следовало признать возможной угрозой гораздо раньше и вовремя подготовиться к обороне":

"Для НАТО это должно было быть детской забавой. Боже, помоги им, если они столкнутся с 600 беспилотными летательными аппаратами и ракетами за одну ночь".

Атака дронов на Польшу

Ночью 10 сентября во время очередной массированной атаки по Украине, почти два десятка российских дронов залетели на территорию Польши. Четыре беспилотника были сбиты, сообщил польский премьер-министр Дональд Туск.

Примечательно, что специальный посланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог направлялся в Польшу в ночь на 10 сентября, когда страна противодействовала российским дронам. Ожидается, что он продолжит свой путь в Украину в ближайшие дни.

