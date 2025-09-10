Запад должен дать России четкий и решительный ответ, который нанес бы ущерб ее военным возможностям, но в то же время был бы деэскалационным.

Нарушив воздушное пространство Польши дронами, Россия сознательно проверяла реакцию НАТО, и если Альянс снова ограничится лишь заявлениями и символическими шагами, российский диктатор Владимир Путин воспримет это как слабость и продолжит агрессию. Поэтому Запад должен дать ему четкий и решительный ответ, который нанес бы ущерб российским военным возможностям, но в то же время был деэскалационным. Об этом пишет The Telegraph.

Как отметил автор публикации, офицер британского Королевского флота в отставке Том Шарп, дипломатически и политически Запад пока находится на этапе "угрожающего махания кулаками", когда союзники декларируют солидарность и пытаются решить, что делать. Но, по его мнению, большой риск в том, что в дальнейшем не будет сделано ничего.

"Мы уже видели такое: страх перед эскалацией ведет к бездействию. Именно это и привело к этой войне. Сколько раз Путин должен показать, что ему безразличны слова или санкции, что единственный язык, который он понимает, - это бомбы и пули? Сколько раз мы еще будем наблюдать, как исключительное становится привычным из-за повторения и отсутствия ответа?" - говорится в материале.

Поэтому, пишет Шарп, нужна сильная реакция, но такая, которая не была бы эскалацией, а наоборот - деэскалационной. Например, атака НАТО на российское воздушное пространство была бы лишь ответом "око за око", и учитывая то, что дроны летели из России, это выглядело бы логичным.

"Но такое действие не будет деэскалационным. Зато удары по целям вне территории РФ были бы менее агрессивными, чем действия Москвы, но в то же время очень болезненными для Путина", - считает автор.

Он говорит, что стоит провести операцию SEAD (Suppression of Enemy Air Defences, что означает "подавление вражеской противовоздушной обороны"), поскольку "большая часть страны прикрыта мощными российскими зенитными ракетными системами С-400".

Между тем, отмечается, существуют натовские вооружения, способные прорывать этот "зонтик", в частности баллистические ракеты ATACMS и малозаметные крылатые ракеты JASSM.

"Настоящая SEAD-операция могла бы стать самодостаточной целью. Если бы покрытие С-400 было ослаблено или вообще уничтожено и если бы Украина сохранила бы свои Patriot и другие мощные системы, это дало бы ей огромное преимущество на поле боя. Украинские самолеты могли бы действовать над российской армией, тогда как авиация РФ, как и сейчас, не решалась бы подлетать близко к фронту. Это могло бы сломать наземный тупик", - предполагает эксперт.

Все же, пишет он, полноценная SEAD-кампания, вероятно, потребовала бы ударов и по некоторым целям в России или Беларуси, например, по радарам С-400, однако это вполне могли бы сделать сами украинцы с помощью западного оружия. При этом, по его мнению, следовало бы сосредоточиться на радарах и в меньшей степени на пусковых установках.

Таким образом, замечает Шарп, кампания SEAD была бы проведена без прямого участия НАТО, она нанесла бы Путину серьезные потери и одновременно стала бы деэскалационной.

"Итак, сегодня варианты реакции понятны: точечный силовой удар, полностью обеспеченный силами НАТО, или бесплодное "ломание рук". Один вариант нанесет серьезный ущерб Путину, другой даст ему четкий сигнал, что мы все еще боимся, и он может продолжать давить", - пишет автор.

Вторжение российских дронов в Польшу: актуальное

Как сообщал ранее УНИАН, Европа надеется, что дроны РФ над Польшей станут "последней каплей" для президента США Дональда Трампа, который убедится, что Путин никогда не имел серьезных намерений относительно мира в Украине, и наконец введет новые санкции и максимально поддержит Киев.

По мнению бывшего офицера Воздушных сил, заместителя генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы Анатолия Храпчинского, на самом деле РФ атаковала Польшу беспилотниками для проверки ее возможностей отражать атаки. Он предполагает, что в будущем Беларусь может быть использована как еще одна площадка для наступления на территорию Европы.

Аналитики издания Defense Express считают, что Россия начала готовить атаку на Польшу несколько месяцев назад. Они отметили, что еще в начале июля в Польше были обнародованы данные, что среди обломков сбитых в Украине российских дронов нашлись 4G-модемы с SIM-картами польских операторов. Также в одном из дронов обнаружили SIM-карту литовского оператора. Это прямо указывает на подготовку России к полетам дронов над территорией этих стран и тестов подключения к сетям мобильной связи.

