Ожидается, что в ближайшие дни Келлог совершит поездку в Украину, сообщил источник американского телеканала.

Специальный посланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог направлялся в Польшу в ночь на 10 сентября - когда произошла российская дроновая атака на эту страну. Об этом сообщает CNN.

"Генерал Кит Келлог, специальный представитель Трампа по Украине, направлялся в Польшу, когда произошло вторжение российского беспилотника, сообщил источник, знакомый с его поездкой. Ожидается, что он продолжит свой путь в Украину в ближайшие дни", - сообщил источник издания.

Журналисты отмечают, что эта операция, прошедшая ночью, стала первым случаем применения НАТО огневых средств с начала войны в Украине. По словам официальных лиц, беспилотники были перехвачены польскими и голландскими истребителями при поддержке Италии, Германии и многонациональных сил НАТО.

Польский чиновник отметил, что применение статьи 4 НАТО было эффективным только тогда, когда подкреплялось немедленным развертыванием сил.

Как пишет Reuters, беспилотник врезался в дом польских пенсионеров, когда они смотрели по телевизору репортаж о российских дронах.

"Я включил телевизор, и все новости были об этом массивном полёте беспилотника, и через некоторое время я услышал, как пролетел самолёт... и вдруг что-то прогромело. Люстра упала с потолка в гостиной", - рассказал Томаш Весоловский.

Его жена тут же выбежала во двор и увидела разрушенную крышу дома. Сами пенсионеры не пострадали. Издание добавляет, что пенсионеры не пострадали.

Премьер-министр Польши Дональд Туск в разговоре с Владимиром Зеленским рассказал о последствиях и обстоятельствах российской атаки.

"Обломки российских дронов, среди которых были также иранские "шахеды", найдены во многих городках и селах. Наши военные еще с ночи передают всю имеющуюся у нас информацию, и мы продолжаем это сотрудничество", - рассказал Зеленский.

Президент добавил, что причин такого поведения Москвы несколько. Также он отметил, что Украине с партнерами надо работать над общей системой противовоздушной защиты и создать действенный воздушный щит над Европой.

