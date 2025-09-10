Зато СМИ пишут, что всего над Польшей фиксировали больше воздушных целей.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в течение ночи было зафиксировано 19 вторжений российских беспилотников в польское воздушное пространство. Значительная их часть залетела со стороны Беларуси, сообщает Polsat News.

По словам Туска, сейчас подтверждено сбитие трех дронов, предположительно уничтожен и четвертый.

"После обнаружения угрозы мы начали борьбу с объектами, которые представляют прямую опасность. Пока подтверждено сбитие трех беспилотников, очень вероятно - четырех. Возможно, что их было больше", - сказал премьер.

Видео дня

Последний дрон сбили в 6:45 утра в среду. Туск подчеркнул, что нарушения воздушного пространства не были случайными или связанными с навигационными сбоями - в этот раз дроны намеренно летели с территории Беларуси.

"У нас есть одна очень хорошая новость: нет информации о пострадавших или погибших в результате действий России. Подчеркиваю, что это пока что", - добавил Туск.

Как пишет Rzeczpospolita со ссылкой на источники, в Польшу залетело не 10, а по меньшей мере 23 российских дрона. Президент Кароль Навроцкий заявил: чтобы разобраться с тем "что произошло" в Польше в течение двух суток соберут Совет нацбезопасности.

Туск заявил, что Польша обратилась с просьбой об активации статьи 4 договора НАТО. Ведутся постоянные консультации с союзниками по усилению противовоздушной обороны Польши, передает Reuters.

"Тот факт, что эти беспилотники, которые представляли угрозу безопасности, были сбиты, меняет политическую ситуацию. Поэтому консультации союзников приняли форму официального запроса на активацию статьи 4 договора НАТО", - сказал Туск.

Премьер-министр Польши также сказал, что Польше нужно больше, чем просто выражение солидарности и большей поддержки со стороны союзников.

Туск добавил, что нет оснований утверждать, что Польша находится в состоянии войны, но она находится в ситуации, ближайшей к вооруженному конфликту со времен Второй мировой войны.

Що таке 4 стаття НАТО

Стаття 4 НАТО — це механізм консультацій між союзниками, коли якась країна-член Альянсу вважає, що її безпека, територіальна цілісність або політична незалежність опинилися під загрозою.

На відміну від Статті 5 (колективна оборона), вона не означає автоматичного військового втручання. Її активація запускає термінові обговорення в Північноатлантичній раді НАТО.

Мета — виробити спільну реакцію: посилення ППО, розміщення військ, дипломатичний тиск чи інші кроки. Тобто Польща, посилаючись на Статтю 4, хоче офіційно обговорити в НАТО загрозу від російських дронів і вторгнень у свій повітряний простір.

Российские дроны над Польшей

В ночь на 10 сентября Польша привлекла ПВО и авиацию, поскольку российские дроны вторглись в ее воздушное пространство. В атаке на страну НАТО было задействовано более 10 ударных БПЛА. Известно, что в Люблинском воеводстве российский беспилотник упал на жилой дом.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал сегодняшний прилет российских дронов в соседнюю Польшу крайне опасным прецедентом для Европы. Премьер-министр Польши Дональд Туск официально подтвердил, что воздушное пространство страны в ночь на 10 сентября нарушили именно российские беспилотники.

НАТО не рассматривает нарушение польского воздушного пространства российскими дронами как атаку, сообщает Reuters со ссылкой на источник в Альянсе. В то же время руководству НАТО известно, что предварительные данные свидетельствуют, что вторжение в воздушное пространство Польши было преднамеренным.

Вас также могут заинтересовать новости: