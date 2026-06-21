Смертоносные удары по Ливану поставили под сомнение договоренности США и Ирана, – Reuters

В Ливане по меньшей мере 20 человек погибли в результате израильских ударов через несколько часов после вступления в силу режима прекращения огня.

В Ливане по меньшей мере 20 человек погибли в результате израильских ударов, нанесённых в субботу, всего через несколько часов после вступления в силу режима прекращения огня между Израилем и "Хезболлой", сообщает Reuters.

Израильская сторона заявила, что атаки стали ответом на ночной обстрел со стороны поддерживаемой Ираном группировки. По словам представителя израильских военных, боевики "Хезболлы" выпустили более 50 снарядов по израильским подразделениям на юге Ливана, после чего ЦАХАЛ нанес удары по объектам группировки.

По данным издания, израильская авиация и беспилотники атаковали ряд районов на юге Ливана, а также цели в долине Бекаа.

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"Хезболла" обвинила Израиль в многочисленных нарушениях режима прекращения огня и заявила, что дальнейшие атаки не останутся без ответа. Группировка также призвала Соединенные Штаты оказать давление на Израиль с целью прекращения ударов.

Израиль заявляет о оборонительных действиях

Израильские военные подчеркивают, что действуют исключительно в оборонительном режиме в соответствии с новыми указаниями политического руководства. По словам представителя армии, ЦАХАЛ не проводит проактивных операций, а лишь реагирует на угрозы в пределах так называемой зоны безопасности.

Также сообщается, что за последние двое суток в результате атак "Хезболлы" погибли пять израильских военнослужащих.

В Израиле подчеркнули, что остаются верными договоренностям о прекращении огня, но будут жестко реагировать на любые атаки против гражданских или военных.

"Хезболла" заявила о готовности к сопротивлению

Группировка, со своей стороны, также заявила о приверженности перемирию, но подчеркнула, что будет реагировать на любые попытки Израиля расширить свое присутствие на территории Ливана.

По утверждению "Хезболлы", израильские силы пытались продвинуться в район холма Али аль-Тахер на юге страны. После столкновений между сторонами Израиль нанес авиаудары как в пределах, так и за пределами обозначенной оперативной зоны.

Один из высокопоставленных представителей группировки заявил, что пока израильские войска остаются на ливанской территории, вооруженное сопротивление считается законным.

Угроза для договоренностей между США и Ираном

Новая эскалация вызывает сомнения в устойчивости не только режима прекращения огня в Ливане, но и более широких соглашений между США и Ираном, о которых было объявлено на этой неделе. Одним из ключевых условий этих договоренностей было прекращение боевых действий на нескольких направлениях, в частности в Ливане.

Среди погибших – семья с детьми

Одним из самых трагических эпизодов стал удар по трехэтажному жилому дому в городе Бариш недалеко от Тира. По информации местных властей, погибли четверо членов одной семьи – отец, мать и двое детей.

Ливанская армия также сообщила о гибели военнослужащего в результате израильского удара на дороге Кфаррумман – Набатия.

Кроме того, как сообщает издание, один из авиаударов разрушил здание отделения Центрального банка Ливана в Набатии. В банке подтвердили повреждение объекта, но сообщили, что обошлось без жертв.

Данные о потерях

По информации Министерства здравоохранения Ливана, с 2 марта в результате израильских атак в стране погибли 4057 человек, среди которых есть женщины, дети и медицинские работники. При этом не уточняется, сколько среди погибших было членов вооруженных группировок.

Израильская сторона сообщает о по меньшей мере 32 погибших военных и четырёх гражданских лицах в ходе боевых действий с "Хезболлой".

Переговоры между США и Ираном

Напомним, 18 июня Соединенные Штаты и Иран заключили соглашение о прекращении войны, которое, по словам президента Франции Эммануэля Макрона, создает предпосылки для долгосрочного мира и возобновления судоходства через Ормузский пролив. Издание Axios, ссылаясь на американских чиновников, пожелавших остаться неназванными, обнародовало информацию о проекте меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном. Как отмечается, этот документ может стать основой для дальнейшего снижения напряженности на Ближнем Востоке.

Однако уже 20 июня Иран вновь заявил о закрытии Ормузского пролива и временном приостановлении переговоров с США о прекращении войны. В Тегеране подчеркнули, что судоходный маршрут будет оставаться заблокированным до тех пор, пока Вашингтон и Тель-Авив не выполнят выдвинутые условия. Как сообщает BILD, соответствующее предупреждение, а также требование не приближаться к проливу, получили суда, находящиеся в регионе. Сообщение было распространено Корпусом стражей Исламской революции (КСИР).

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