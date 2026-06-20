Израиль сорвал переговоры Трампа с Ираном на неопределенный срок, - Bloomberg

Американская делегация готова продолжить мирные переговоры в любой момент

Израильские боевые действия в Ливане загоняют в тупик мирные переговоры Ирана и США. Как пишет Bloomberg, бои между Израилем и "Хезболлой" на юге Ливана продолжаются без перерыва.

По этой причине Иран отложил переговоры с США, которые должны были привести к окончательной сделке и ограничению иранской ядерной программы. Переговоры должны были пройти в Швейцарии в пятницу, однако, по данным источников издания, были отложены на неопределенный срок.

"Отсрочка стала ударом для президента США Дональда Трампа, который подписал меморандум о взаимопонимании с Масудом Пезешкианом, несмотря на критику за чрезмерные уступки в плане финансовых выгод и ослабления санкций", - говорится в статье.

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Пока новой даты для встреч не назначено. В Белом доме сказали журналистам, что американская делегация готова отправиться при первой же возможности.

При этом Израиль и группировка "Хезболла" также, вероятно, достигли предварительных соглашений в пятницу. Однако в субботу ливанская армия сообщила, что Израиль атаковал юг страны. Государственное информационное агентство Ливана сообщило, что пять человек погибли в окрестностях южного города Набатия. В Армии обороны Израиля неофициально подтвердили удары после того, как "Хезболла" выпустила более 50 снарядов по ее силам на юге Ливана в течение ночи.

Отмечается, что Иран поставил прекращение огня в Ливане условием для начала мирных переговоров. При этом аналитик компании Pangea-Risk Билал Бассиуни сказал журналистам, что события в Ливане вряд ли окончательно сорвут сделку США и Ирана. Однако иранская верхушка будет использовать это, как повод затянуть переговоры и пытаются заставить США сдержать Израиль.

Авторы отметили, что пока неясно, как события повлияют на движение судов через Ормузский пролив. В пятницу движение немного замедлилось, хотя накануне суда активно двигались через пролив на фоне сообщений о снятии блокады.

Сделка с Ираном - что известно

Напомним, что на фоне сообщений о том, что Иран не готов к продолжению диалога президент США Дональд Трамп написал, что это приведет к тому, что страна не получит доступа к финансовой помощи. Он говорит, что компенсация будет выплачена в том случае, если мирное соглашения будет достигнуто за 60 дней с момента подписания меморандума.

Добавим, что 18 июня США и Иран подписали соглашение о прекращении огня. Также документ стал основой для открытия Ормузского пролива. США планируют в течение 30 дней после вступления меморандума в силу отменить морскую блокаду Ирана.

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