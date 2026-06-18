Опубликован текст меморандума между США и Ираном, – Axios

Американское издание обнародовало текст проекта меморандума о взаимопонимании между США и Ираном, который, по данным источников, должен стать основой для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.

Американские чиновники на условиях анонимности передали журналистам Axios текст проекта меморандума о взаимопонимании между США и Ираном. Документ может стать основой для дальнейшего урегулирования напряженности на Ближнем Востоке.

Согласно тексту, стороны должны немедленно прекратить все военные операции, включая действия на территории Ливана, а также воздерживаться от применения силы друг против друга. Предполагается, что окончательное соглашение США и Иран должны подготовить в течение 60 дней с возможностью продления этого срока по взаимному согласию.

По словам одного из американских чиновников, документ не налагает жестких юридических обязательств, однако предусматривает постепенное улучшение отношений в случае выполнения договоренностей Тегераном.

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Отдельный блок посвящен судоходству и энергетической сфере. В частности, США планируют в течение 30 дней после вступления меморандума в силу отменить морскую блокаду Ирана. В свою очередь Тегеран должен обеспечить возобновление судоходства через Ормузский пролив. Коммерческое судоходство должно возобновиться немедленно, а возвращение к довоенным объемам ожидается после завершения работ по разминированию акватории.

Также Вашингтон готов выдать разрешения на экспорт иранской нефти еще до полного снятия санкций. В администрации США объясняют это стремлением устранить схемы, которые позволяли отдельным покупателям получать нефть по сниженным ценам из-за санкционных ограничений.

Документ предусматривает постепенную отмену санкций в отношении Ирана, включая американские ограничения и меры, связанные с решениями Совета Безопасности ООН и МАГАТЭ. При этом темпы ослабления санкций будут зависеть от выполнения Ираном обязательств в ядерной сфере.

Кроме того, США совместно с партнерами планируют разработать программу поддержки иранской экономики объемом не менее $300 млрд.

В ядерном вопросе Тегеран подтверждает отказ от создания ядерного оружия. Запасы обогащенного урана должны быть утилизированы или разбавлены под контролем МАГАТЭ. До заключения окончательного соглашения Иран обязуется не расширять свою ядерную программу, а США, в свою очередь, воздержатся от новых санкций и увеличения военного присутствия в регионе.

Как отмечает Axios, окончательное соглашение между сторонами должно быть закреплено отдельной резолюцией Совета Безопасности ООН.

По данным издания, меморандум был подписан в Швейцарии 14 июня. От американской стороны документ подписал вице-президент США Джей Ди Венс. В то же время Израиль, как утверждается, отказался поддержать выполнение этой договоренности.

Соглашение между США и Ираном

16 июня издание Reuters сообщило, что президент Дональд Трамп заявил о подписании предварительного соглашения о прекращении войны в Персидском заливе. Однако страны сообщили, что постоянное перемирие еще предстоит согласовать.

Недавно агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило, что в рамочном соглашении между США и Ираном предусмотрено создание частного фонда на сумму 300 миллиардов долларов, предназначенного для привлечения инвестиций в Иран. Более половины этой суммы уже согласовано. Фонд призван предоставить обеим сторонам экономический стимул для заключения окончательного соглашения о прекращении войны.

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