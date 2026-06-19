Иран вновь заявил о закрытии Ормузского пролива, – Bild

Президент США Дональд Трамп отреагировал на информацию о закрытии Ормузского пролива со стороны Ирана.

Иран вновь заявил о закрытии Ормузского пролива и приостановке переговоров о прекращении войны. В Иране заявили, что пролив будет оставаться закрытым до тех пор, пока США и Израиль не выполнят требования.

Как сообщает BILD, соответствующее предупреждение и приказ не приближаться к проливу судам в регионе передал Корпус стражей Исламской революции (КСИР).

"Поскольку вывод израильских войск из Ливана, полное снятие морской блокады и вывод американских солдат из Персидского залива и региона являются одними из главных условий соглашения между Ираном и США, Ормузский пролив будет оставаться закрытым, пока два других условия не будут выполнены", – отметили в КСИР.

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При этом Тегеран указал, что проход судов остается возможным при условии предварительной подачи заявки на транзит не менее чем за 48 часов. Они одобряются только при условии соблюдения установленных требований.

В свою очередь президент США Дональд Трамп отреагировал на информацию о закрытии Ормузского пролива со стороны Ирана.

"Мы пошли на встречу не из-за отчаяния – это Иран был в отчаянии. Им конец! Мы дождемся истечения 60-дневного срока. Они не получат ни копейки, даже десяти центов", – сообщил Трамп в соцсети Truth Social.

Война в Иране – последние новости

14 июня США и Иран заявили о достижении договоренности по рамочному соглашению о прекращении войны. В частности, ожидалось снятие американской блокады Ирана и возобновление прохода судов через Ормузский пролив.

Среди условий рамочного соглашения также предусматривалось создание частного фонда на 300 млрд долларов, предназначенного для привлечения инвестиций в Иран.

Уже 19 июня сообщалось, что супертанкеры, загруженные почти 80 миллионами баррелей нефти, находятся в Персидском заливе и готовы пересечь Ормузский пролив в любой момент, если получат разрешение от судовладельцев.

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