Зеленский поговорил с посланниками Трампа Уиткоффом и Кушнером: детали

Впоследствии Зеленский рассказал об этом разговоре Макрону.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел "позитивный" разговор с посланниками США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, и высоко оценил их готовность работать над урегулированием войны в Украине в ближайшие недели.

"Очень позитивный разговор", – подчеркнул Зеленский, рассказывая о беседе во время остановки в столице Молдовы Кишиневе. Он также подчеркнул свою благодарность за готовность американской стороны работать максимально активно уже в ближайшие недели, чтобы придать импульс дипломатии для прекращения войны России против Украины, пишет Reuters.

Сообщается, что Зеленский возвращался в Киев после переговоров в Лондоне с лидерами Великобритании, Франции и Германии о том, как двигаться дальше в урегулировании войны, продолжающейся уже более четырех лет. Лидеры Европы поддержали предложение о встрече между Зеленским и кремлевским диктатором Владимиром Путиным с целью попытаться добиться прекращения огня и заявили, что Европа сыграет свою роль.

Видео дня

Переговоры были в тупике

Переговоры при посредничестве США, которые курируют Уиткофф и Кушнер, зять президента США Дональда Трампа, зашли в тупик, поскольку Вашингтон сосредоточился на конфликте в Иране. Впоследствии Зеленский добавил, что пообщался с президентом Франции Эммануэлем Макроном, обсудил с ним разговор с посланниками США и координацию дальнейших шагов.

Он добавил, что беседа также была сосредоточена на воскресных переговорах в Лондоне с Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Президент Украины также отметил, что понимает, что большая часть внимания мира прикована к Ирану, "но общая цель относительно мира в Европе остается на повестке дня". Он объяснил, что обсудил с посланниками США перспективы переговоров на предстоящем саммите G7 во французском курортном городе Эвиан, и выразил благодарность Соединенным Штатам, в том числе за "положительную оценку позиции Украины".

Официальные лица США и Украины продолжают обсуждать возможный визит Уиткоффа и Кушнера в Киев, который может состояться в ближайшие недели, подтвердил источник СМИ, знакомый с ситуацией. Это станет первым официальным визитом в Украину для двух посланников, которые ранее посещали Москву для переговоров с Россией.

Усилия по достижению прекращения огня

На специальном заседании Совета Безопасности ООН 8 июня – пятом, посвященном войне за последние 20 дней, – представители Европейского Союза, США, Китая и других стран призвали продолжить усилия по достижению прекращения огня. Индрика Ратватте, исполняющий обязанности помощника генерального секретаря по гуманитарным вопросам, подчеркнул членам Совета Безопасности, что Россия наращивает масштабы и интенсивность своих атак на крупные украинские населенные пункты.

По его словам, с пятницы по меньшей мере 30 мирных жителей погибли и 200 получили ранения. Семь гуманитарных автомобилей также получили повреждения в результате атак в южной Херсонской области, заявил Ратватте, добавив, что пострадали сотрудники гуманитарных миссий и волонтеры, и назвав это "неприемлемыми атаками".

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник в ходе дебатов заявил, что Путин категорически отверг предложение Зеленского о встрече двух лидеров, которое содержалось в письме, направленном главе Кремля на прошлой неделе. Российский представитель Василий Небензя назвал предложение украинского лидера "грубостью и ультиматумами" и добавил, что Москва стремится к реальному урегулированию, а не к "имитации переговоров".

Ранее УНИАН сообщал, как именно Путин отреагировал на открытое письмо Зеленского. Он заявил, что это письмо ему показал пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Несколько вещей, на которые я обращу внимание: он упомянул мой возраст. Что я могу сказать? О возрасте должны думать все. Некоторые политические деятели и постарше меня. Но главное не возраст, а дееспособность и работоспособность", - заявил он.

Впоследствии Зеленский лично дал оценку ответу Путина на открытое письмо. По словам украинского президента, ответ оказался слабым. Путин просто не хочет заканчивать войну.

Вас также могут заинтересовать новости: