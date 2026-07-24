Украина становится военным партнером, а не просителем для Запада, – Business Insider

Четыре года назад украинцы радовались, если Запад отдавал им списанную технику. Теперь Запад радуется, когда украинцы делятся опытом.

Если в начале полномасштабного российского вторжения Украина была вынуждена просить у партнеров практически все, что необходимо для обороны, то сейчас она превратилась в одного из главных генераторов военных инноваций для самого Запада. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на украинских и натовских чиновников.

Как рассказал изданию заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Давид Алоян, в 2022 году главной задачей было выжить, поэтому Киев принимал практически любое вооружение, которое могли предоставить союзники.

"Мы просили что угодно. Любая поддержка была для нас приемлемой. Даже если это были 80-летние бронированные машины, мы были благодарны за них, потому что у нас не было ничего", – рассказал он.

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Впрочем, уже в 2023 году, как говорится в публикации, украинский подход начал меняться. Страна сделала ставку на развитие собственного оборонно-промышленного комплекса и более активно взяла на себя обеспечение армии вооружением. Сначала основное внимание уделялось традиционным видам оружия – артиллерии и бронетехнике, однако впоследствии приоритет сместился на инновации в сфере беспилотных систем, в частности морских дронов и ударных БПЛА.

В 2024 году, пишет Business Insider, Украина резко ускорила производство беспилотников и их компонентов, стремясь компенсировать численное превосходство российской армии. Масштабы использования дронов на поле боя значительно превзошли опыт большинства западных партнеров.

Следующий этап наступил в 2025 году. По словам Алояна, Украина начала массово производить наземные роботизированные комплексы для доставки грузов, эвакуации раненых и выполнения других опасных задач. Параллельно продолжалось расширение производства беспилотников. Чиновник назвал этот период "годом масштабирования этих оборонных технологий".

По словам Алояна, в 2026 году основной акцент уже смещается на более сложное программное обеспечение и интеграцию искусственного интеллекта.

Как отмечает издание, союзники все больше заинтересованы в украинских технологиях, в частности в наземных роботах и дронах-перехватчиках, а также в производственных подходах украинских компаний. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ранее называл Украину одним из лидеров в сфере военных инноваций и технологий борьбы с беспилотниками, подчеркивая важность обмена опытом с партнерами.

О необходимости изучать украинский опыт говорят и военные руководители Альянса. В частности, заместитель Верховного главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе сэр Джон Стрингер отметил, что темпы внедрения новых технологий в Украине измеряются неделями, тогда как союзникам необходимо ускорять собственные процессы, чтобы быть готовыми к войнам будущего.

Business Insider также отмечает, что страны НАТО уже пересматривают военную доктрину и программы подготовки с учетом украинского боевого опыта. Во время совместных учений украинские подразделения операторов малых беспилотников неоднократно демонстрировали превосходство над командами Альянса, что дало западным военным возможность непосредственно изучать современные методы ведения боевых действий.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, Украина изменила тактику дальнобойных ударов, переориентировав атаки с нефтебаз на логистические комплексы маркетплейса Wildberries. Цель кампании заключается не только в экономическом давлении, но и в психологическом эффекте – показать россиянам, что война напрямую влияет на их повседневную жизнь.

Также мы сообщали, что война в Украине вступила в фазу взаимной транспортной блокады: Россия пытается парализовать украинскую логистику ударами по мостам, железным дорогам и портам, а Украина отвечает атаками на российские транспортные узлы и нефтяную инфраструктуру.

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