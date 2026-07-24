Страна с 55 тысячами жителей построила 4 туннеля под Атлантикой: такого нет нигде в мире

Местные инженеры построили первую в мире подводную круговую развязку.

Фарерские острова, являющиеся частью Дании, являются домом для чуть более 55 000 человек, однако создали подводную сеть дорог, не имеющую аналогов в мире. Как пишет startlap.hu, местные жители не хотели полагаться исключительно на паромы, поэтому выбрали очень эффектное решение: они построили дороги под дном океана.

Четыре автомобильных тоннеля под водой

Сейчас на Фарерских островах четыре подводных автомобильных тоннеля. Благодаря им более 90 процентов населения могут передвигаться по единой непрерывной дорожной сети, и людям приходится гораздо меньше адаптироваться к расписанию паромов.

Первым крупным прорывом стал тоннель Вагатуннил, открытый в 2002 году. Тоннель длиной 4,9 километра соединил остров Вагар, где расположен аэропорт, со Стреймоем, крупнейшим островом архипелага, и столицей Торсхавном.

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Четыре года спустя был завершен 6,2-километровый тоннель Нордоятуннилин, соединивший район Клаксвика, второго по величине города Фарерских островов, с дорожной сетью.

Первая в мире подводная круговая развязка

Следующим этапом стало завершение строительства Эйстуройтуннилина – 11,2 километров туннелей, в которых инженеры создали первую в мире подводную круговую развязку.

Развязка расположена примерно на глубине 72 метров ниже уровня моря и является настоящим произведением искусства. Она подсвечена синим цветом, а в центре находится работа фарерского художника Трондура Патурссона. Инсталляция изображает человеческие фигуры, держащиеся за руки, и вдохновлена ​​традиционным танцем в цепях на островах.

Четвертый тоннель, Сандояртунилин, открытый в 2023 году, имеет длину 10,8 километра и является самым длиным непрерывным автомобильным тоннелем на Фарерских островах.

Строительство двух крупнейших тоннелей, Эйстуройартуннилин и Сандояртунилин, обошлось примерно в 346 миллионов евро. Тоннели были созданы путем бурения в скале с использованием контролируемых взрывов. Проходы могут использоваться круглосуточно и закрываются только для необходимых ремонтных работ.

Фарерские острова на этом не останавливаются. Следующий крупный план – соединить Сандой с самым южным островом архипелага, Судурой. Если инвестиции будут реализованы, новый подводный тоннель может достичь длины более 23 километров.

Норвегия также строит рекордный подводный тоннель

В настоящее время в Норвегии строится тоннель Рогфаст, который после завершения строительства может стать самым длинным и глубоким подводным автомобильным тоннелем в мире. Маршрут протяженностью 27 километров пройдет под Бокнафьордом, его самая глубокая точка находится примерно в 400 метрах ниже уровня моря, также будут построены две кольцевые развязки на глубине 260 метров. Согласно планам, строительство Рогфаста может быть завершено к 2033 году.

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