Предательница Ани Лорак не утратила украинское гражданство: блогер раскрыл детали

Недавно у певицы нашли недвижимость в Украине на миллионы долларов.

Предательница Украины, певица Ани Лорак не отказывалась от украинского гражданства, заявил блогер Богдан Беспалов.

"По моим проверенным источникам, Лорак не утратила гражданство Украины. Нет ни единого ее обращения к консульству, к тому или иному учреждению, чтобы отказаться от гражданства. Она этого не делала. Соответственно, у Ани Лорак есть украинский паспорт", - заявил блогер.

При этом он прокомментировал недавние новости и о том. что композитор и продюсер Константин Меладзе получил гражданство Грузии, и, соответственно, утратил гражданство Украины.

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"По законам Грузии необходимо отказаться от предыдущего гражданства, но могут быть исключения от президента, и мы не знаем, на каких условиях Меладзе получил этот паспорт. То, что он утратил или отказывался от украинского гражданства, нет ни единого подтверждения. Не было ни единого запроса к госучреждениям, а во время полномасштабной войны почти нереально отказаться от гражданства, и отказ подписывает президент Украины. Очень много вопросов", - добавил Беспалов.

Напомним, в июне 2025 года российские СМИ писали,что предательница Ани Лорак получила российский паспорт. А совсем недавно у певицы нашли недвижимость в Украине на миллионы долларов.

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