Как вернуть полотенцам из микрофибры идеальную чистоту: пошаговая инструкция от экспертов

Для самой стирки можно использовать стандартные настройки.

Полотенца из микрофибры - одно из лучших средств для уборки в доме. Они оставляют окна без разводов, хорошо впитывают пыль и очень мягкие на ощупь. Однако их нужно время от времени стирать, чтобы удалить остатки грязи и сохранить эффективность использования. Поэтому эксперты по уборке рассказали для Southern Living, как правильно стирать такие полотенца.

Пошаговая инструкция: стиральная машина

По словам экспертов, полотенца из микрофибры нужно стирать отдельно. Из-за особенностей волокон эти изделия известны тем, что притягивают ворсинки, которые могут попадать с других материалов во время стирки.

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Перед запуском цикла стирки добавьте мягкое моющее средство, чтобы удалить грязь, налет и остатки с полотенец из микрофибры.

"Многие коммерческие (супермаркетные) стиральные порошки содержат агрессивные химические вещества, разрушающие волокна полотенец. Мы рекомендуем использовать мягкое концентрированное моющее средство с нейтральным рН, которое защищает ткань и кожу и очищает с помощью природных моющих ферментов", - отметил эксперт Том Чекони.

Для самой стирки можно использовать обычные настройки. Эксперт советует выбирать режим стирки в теплой воде, чтобы сохранить волокна.

Пошаговая инструкция: ручная стирка

Как отметила эксперт Кэти Кохун, для стирки полотенец из микрофибры вам понадобится ведро или раковина, наполненные теплой водой с добавлением нескольких капель моющего средства для посуды.

"Избегайте использования кондиционеров для белья и отбеливателей, поскольку они могут образовывать пленку на волокнах или разрушать их", - предупредила она.

После этого вам нужно замочить полотенца в растворе на 10-15 минут. По истечении этого времени Кохун рекомендует осторожно потереть полотенца друг о друга руками, чтобы удалить грязь, налет и остатки моющего средства.

"После того как вы постираете все полотенца, слейте мыльную воду, а затем тщательно прополощите каждое полотенце под проточной водой, пока мыльная пена полностью не исчезнет. Затем отожмите лишнюю воду", - добавили в материале.

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