Россия ударила по полигону во время выставки вооружений, есть погибшие, – основатель оборонной компании

Он считает, что это был целенаправленный удар.

Россияне нанесли серьезный удар по полигону в Украине во время выставки вооружений, заявил основатель компании-производителя оборонной продукции First Contact Валерий Боровик.

"Не думаю, что могу рассказать всё, но удар по одному из полигонов, где проходила выставка вооружений, был очень серьёзным", – отметил он в эфире "АпострофТВ".

По его словам, официальной информации пока нет, но там были его знакомые. Он считает, что, вероятно, враг нанес удар целенаправленно. "Скорее всего, это было направлено на конкретное событие. К сожалению, есть погибшие, разрушения", – отметил Боровик.

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Он не назвал место удара, отметив, что это должны сделать официальные органы.

Обновлено. 14:26. Украинский совет оружейников в социальной сети Facebook сообщил, что вражеский ракетный удар был нанесен в Киевской области по объекту, где находились представители украинской оборонной промышленности.

"К сожалению, есть погибшие и раненые. Информация о точном месте нахождения участников не распространялась публично. Обстоятельства удара устанавливают компетентные органы. Просим воздержаться от распространения фото и видео с места события, геолокации, информации о пострадавших, компании и других деталей, которые могут навредить людям, работе Сил обороны или следствию", – сообщают там.

Также команда Совета оружейников подчеркнула, что не была организатором мероприятия.

И.о. председателя Киевской ОГА Руслан Олейник, в свою очередь, написал в Facebook, что пострадал Бучанский район. По предварительной информации, удар был нанесен по территории частного полигона, где проходили "мероприятия".

Удары России по полигонам

Как сообщал УНИАН, в июне 2025 года российские оккупанты нанесли удар по тренировочному полигону механизированной бригады Сухопутных войск Вооруженных сил Украины ракетой "Искандер-М".

Тогда пресс-секретарь Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев сообщил, что это был не постоянный, а временный учебный полигон. Военные на нем не жили, а просто прибывали для выполнения определенных учебных задач.

По словам Саранцева, ещё за несколько минут до удара почти весь личный состав был разосредоточен и находился в укрытиях. Однако некоторые военнослужащие пренебрегли мерами безопасности.

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