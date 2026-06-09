Зеленский поднял вопрос о деньгах Абрамовича во время переговоров со Стармером

Как утверждает Зеленский, часть средств от продажи футбольного клуба "Челси" могла бы быть использована для закупки противоракетных ракет в рамках программы PURL.

Президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров с премьер-министром Великобритании Киром Стармером поднял вопрос о средствах, полученных от продажи футбольного клуба "Челси" российским бизнесменом Романом Абрамовичем, и предложил направить часть этих денег на укрепление противовоздушной обороны Украины. Об этом глава государства рассказал в интервью The Guardian после визита в Лондон.

По словам Зеленского, часть средств от продажи клуба могла бы быть использована для закупки противоракетных ракет в рамках программы PURL.

"Они очень дорогие, и, конечно, эти деньги могут помочь. Россия начала эту войну – почему бы не использовать российские деньги?" – сказал президент.

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Также Зеленский упомянул о своей встрече с Абрамовичем в Киеве в прошлом месяце. Президент пошутил, что бизнесмен не привез с собой этих средств.

"Он не принес эти деньги. Я сказал: нам нужны ваши деньги", – рассказал глава государства.

На данный момент британское правительство зарезервировало 2,4 млрд фунтов стерлингов, полученных от продажи "Челси", для гуманитарной помощи Украине. Однако средства до сих пор не были переданы из-за споров относительно условий их использования.

По информации издания, между британскими властями и Абрамовичем длительное время велись переговоры, однако стороны так и не смогли достичь договоренности. В связи с этим правительство Великобритании готовится к возможному судебному разбирательству.

Во время встречи Стармер заверил Зеленского, что британская сторона продолжает работать над решением вопроса.

"Я знаю, что наши дипломатические команды обсуждают это. Это сложный момент", – передал слова британского премьера президент Украины.

Как отмечает The Guardian, от продажи клуба было получено 3,09 млрд долларов, однако из-за юридических споров украинская сторона может получить значительно меньшую часть этих средств.

Встреча Зеленского и Абрамовича

Ранее россияне отправили Абрамовича к президенту Владимиру Зеленскому, чтобы он непосредственно узнал позицию Украины и передал это в Москву. Позже Зеленский подтвердил информацию о том, что в мае он встречался с российским олигархом Романом Абрамовичем и пояснил, что встреча была тайной по просьбе оппонента.

Официально о встрече не сообщалось, но о ней заявил российский диктатор, а затем подтвердил народный депутат Алексей Гочаренко.

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