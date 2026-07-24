Кроты уйдут навсегда: это дешевое домашнее средство прогонит их из вашего сада

Простой трюк с обычным йогуртом деликатно прогонит вредителей с участка.

С приходом весны и лета всегда возвращается один из главных кошмаров владельцев садов – прямо на заботливо ухоженный, свежий зелёный газон. Когда посреди недели за неделей подстригаемой и облагораживаемой лужайки однажды утром появляются первые тёмные, уродливые кучки земли, ваше давление может мгновенно взлететь до небес.

Присутствие крота – не только эстетическая проблема, но и серьёзная досада, ведь, роя ходы, зверёк может повредить корни ваших растений и злаков газона, а оставленные на поверхности кротовины делают невозможным скашивание травы. В такие моменты отчаявшиеся садоводы тут же наводняют садовые магазины и интернет-форумы в поисках новейших решений, пишет Femcafe.

Предложение огромно: от ультразвуковых отпугивателей и пахучих шариков до всевозможных ловушек – бесчисленное множество дорогущих приспособлений обещает немедленное и окончательное избавление. Однако опыт показывает, что эти искусственные методы зачастую работают лишь временно или вовсе не приносят ожидаемого результата, при этом вытягивая из вашего кармана значительные суммы.

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К счастью, вам не придётся прибегать к химикатам или дорогим технологиям, если вы хотите защитить свой сад от нежеланных гостей. Ведь в природе почти на каждую проблему есть деликатный, биологический ответ.

Кроты обладают чрезвычайно развитым обонянием, которое лежит в основе их подземной ориентации и добычи пищи, но это же свойство является и их самым большим слабым местом. Если вам удастся создать в их ходах неприятный, но совершенно безвредный для их организма запах, который они не смогут выносить, они добровольно соберут пожитки и уберутся восвояси.

Самое приятное во всём этом то, что за идеальным решением не придётся идти дальше ближайшего супермаркета – более того, вероятно, оно уже сейчас притаилось в вашем холодильнике.

Один стаканчик обычного натурального йогурта может стать грошовым, экологичным чудо-средством, которое гарантированно прогонит крота с вашего газона! Как именно?

Освобождение хода

Сначала осторожно вскройте кротовину, убрав немного земли! Это откроет туннель. В ходе этой операции старайтесь не обрушить структуру хода, ведь цель в том, чтобы пахучее вещество могло свободно распространяться по подземному лабиринту.

Лучше всего выбрать свежую кротовину, потому что там наибольшая вероятность того, что крот ещё находится поблизости или регулярно использует этот маршрут.

Используйте садовые перчатки или небольшую лопатку, чтобы оставить как можно меньше собственного человеческого запаха вблизи входа.

Внесение йогурта

Поместите немного йогурта в туннель! Проще некуда, натуральный йогурт лучше всего подходит для этой цели, ведь суть кроется в содержащейся в нём живой флоре и молочной кислоте.

Когда йогурт во влажной земле начинает ферментироваться и разлагаться, возникает своеобразный кисловатый запах, который чрезвычайно чувствительный нос крота не в состоянии выносить.

Не нужно перебарщивать с количеством: одной-двух столовых ложек на ход вполне достаточно, чтобы нежеланный запах пропитал подземную систему коридоров и вынудил вредителя уйти.

Закрытие кротовины

Затем снова засыпьте кротовину землёй! Этот шаг критически важен для успеха метода, ведь если ход останется открытым, сквозняк унесёт образующиеся запахи, а крот попросту заткнёт открытый участок.

Вернув слой земли, вы перекрываете путь воздуху, так что интенсивный кисловатый аромат йогурта остаётся запертым в туннеле и распространяется по всей системе ходов.

Следите за тем, чтобы не утрамбовывать землю в ход слишком плотно, дабы не закупорить его, – просто аккуратно прикройте поверхностное отверстие.

Регулярное повторение процесса

Повторяйте этот процесс у разных кротовин через регулярные промежутки времени! Кроты – выносливые животные, и если в одном ходе они учуют неприятный запах, то могут попытаться перебраться в другой уголок вашего сада.

Однако если у каждой новой кротовины вы будете последовательно применять йогуртовый трюк, зверёк осознает, что вся его территория стала для него непригодной для жизни.

Несколькими днями или неделями упорной обработки вы добьётесь того, что крот окончательно сдастся и переселится на более спокойную, лишённую запаха территорию – например, на соседнее поле.

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