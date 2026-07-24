74-летний фанат Elden Ring сделал то, что не смогли 89% геймеров

Мужчина в свои 74 года выбил "платину" в одной из самых сложных игр современности.

Elden Ring считается одной из самых сложных игр современности, но возраст не помешал одному игроку покорить игру FromSoftware. 74-летний геймер под ником "The Elder Lord" получил платиновый трофей, войдя в число менее чем 11% игроков, которым удалось открыть все 42 достижения, пишет The Gamer.

Elden Ring и ее дополнение Shadow of the Erdtree требуют терпения, точного изучения механик и высокого уровня концентрации , поскольку боссы наносят огромный урон и имеют долгие серии атак с задержками. Несмотря на это, The Elder Lord смог не только пройти игру, но и закрыть ее на 100%. На это у него ушло около 1075 часов.

Это не первое впечатляющее достижение пожилого фаната. Еще в 2022 году, в возрасте 72 лет, он прошел и базовую Elden Ring и дополнение Shadow of the Erdtree на максимальном уровне сложности NG+7. Некоторые признались, что не смогли даже один раз осилить игру, хотя были на десятки лет младше The Elder Lord.

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В комментариях пользователи рассказали и о своих пожилых родственниках, которые также увлекаются хардкорными играми. Один из них рассказал, что его 72-летний отец пытается выбить "платину" в Elden Ring, а ранее полностью завершил несколько игр серии Dark Souls.

Другой возрастной геймер рассказал, что получил платину в Elden Ring в 64 года, а 75-летний фанат признался, что начал играть в игру с тех пор, как купил ее на свой 72-й день рождения, и считает это одним из лучших событий своей пенсии.

Сама Elden Ring вышла в 2022 году. После для нее выпустили дополнение Shadow of the Erdtree и сетевой спин-офф Nightreign.

Ранее в сети завирусилась история, что японский геймер выбил "самую сложную платину" в истории PlayStation. Речь идет о Ninja Gaiden Sigma 2 для PS Vita, которая долгие годы считалась непроходимой на 100%.

Напомним, в PS Store сейчас проходит большая летняя распродажа. С хорошей скидкой можно купить Assassin’s Creed Shadows, Borderlands 4, Kingdom Come: Deliverance II и не только.

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