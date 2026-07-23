Такая доплата полагается некоторым пенсионерам, которые содержат нетрудоспособных родственников.

Многие украинцы получают небольшие пенсионные выплаты, поэтому для них любая надбавка к пенсии может быть значительной. Пенсионеры могут получить доплату за то, что содержат детей и других нетрудоспособных близких. В некоторых случаях такая доплата достигает почти 1300 гривень.

Мы выяснили, кому дают доплату к пенсии по содержанию родных и какие документы нужны для оформления.

Кому из пенсионеров будет надбавка к пенсии

Пенсионный фонд сообщает, что выплаты повысят военным пенсионерам, на содержании которых находятся потерявшие трудоспособность члены семьи.

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Чтобы пенсионеру была начислена такая доплата к пенсии, он должен одновременно соответствовать всем трем следующим требованиям:

получает военную пенсию по инвалидности или выслуге лет в соответствии с Законом Украины №2262 (право на нее не имеют солдаты срочной службы);

не работает и не находится на воинской службе;

содержит нетрудоспособных родных (например, несовершеннолетнего ребенка).

Есть ещё одно важное требование: родственник, на которого пенсионеру начисляется доплата, не должен получать пенсию, государственную помощь по инвалидности или пособие на детей матери-одиночке.

Такая доплата к пенсии за несовершеннолетних детей и других родственников составляет половину минимума для нетрудоспособных лиц. В 2026 году это 1297,5 гривень. Надбавка устанавливается на каждого члена семьи на содержании пенсионера.

Если семья состоит из двух и больше пенсионеров, которые ухаживают за нетрудоспособным родственником, то такая доплата будет выплачиваться только одному из них на выбор.

Как уточняет Пенсионный фонд, надбавка не устанавливается автоматически. Те, кто может получить доплату к пенсии, должны сами обратиться за ней в ПФУ. К заявлению нужно приложить паспорт, доказательства родственной связи с нетрудоспособным близким и его содержания, свидетельства о проживании по одному адресу. Также пенсионеру нужно доказать, что он не работает и не проходит службу.

Напомним, что пенсия УБД в 2026 году не может быть ниже 6197 гривень, а у лиц с инвалидностью минимальный порог ещё выше. Также для украинских защитников предусмотрены некоторые другие надбавки.

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