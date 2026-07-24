Ореховый вкус и высокое содержание белка: диетологи рассказали о самом популярном сыре в мире

Швейцарский эмменталер – один из самых популярных сыров в мире, известный своим нежным ореховым вкусом и характерными дырками внутри, пишет TerazGotuje.
Эмменталер изготавливают из коровьего молока в одноименном регионе Швейцарии – Эмментале. Это выдержанный сычужный сыр с неповторимым вкусом, а знаменитые "глазки" внутри него появляются благодаря процессу ферментации: во время брожения выделяется углекислый газ, который накапливается в сырной массе в виде пузырьков и формирует те самые дырки.
Что касается пользы для здоровья, эмменталер – настоящая сокровищница белка. По данным Министерства сельского хозяйства США, на 100 граммов продукта приходится 27 граммов белка – важного строительного материала для мышц, особенно актуального для людей, активно занимающихся силовыми тренировками.
Кроме того, этот элемент рациона может положительно влиять на уровень лептина, который ещё называют "гормоном сытости". В составе сыра также есть кальций, железо, магний и фосфор – минералы, необходимые для нормальной работы организма.
Впрочем, по данным USDA, есть и обратная сторона: эмменталер – довольно калорийный продукт. В 100 граммах содержится 393 ккал и 31 грамм жира, поэтому людям, соблюдающим диету для похудения, рекомендуют употреблять его в умеренных количествах. Точные показатели калорийности могут отличаться в зависимости от производителя.
Сыр прекрасно сочетается с различными блюдами. Его добавляют в бутерброды с пшенично-ржаным хлебом, листьями салата, помидорами, огурцами и нежирной колбасой, а сверху накрывают кусочком сыра с небольшим количеством горчицы и свежемолотым перцем. Также эмменталер – популярный выбор для запеканок с макаронами: под воздействием высокой температуры он приобретает кремообразную консистенцию. Не менее удачно сыр смотрится и на классических запеченных багетах с добавлением зеленого лука.
Суточная норма сыра
Ранее диетологи рассказывали, сколько сыра можно есть без вреда для здоровья. Специалисты отмечали, что единой универсальной нормы не существует – всё зависит от вида сыра, общего рациона и состояния здоровья человека. По данным Клиники Кливленда, сыр является полезным источником белка и кальция, однако злоупотреблять им не стоит из-за высокого содержания насыщенных жиров и соли.