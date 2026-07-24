В Киеве электрички будут останавливаться во время воздушных тревог: что делать пассажирам

Пассажирам рекомендуется не оставаться в вагонах Kyiv City Express во время атаки.

Киевская кольцевая электричка будет вынужденно останавливаться во время воздушных тревог. Причина – угроза российских атак на транспортную инфраструктуру "Укрзализныци", пишет пресс-служба Kyiv City Express в своем Telegram-канале.

"В ближайшие дни возможны вынужденные остановки поездов Kyiv City Express во время тревог в столице. Враг наносит прицельные удары по нашей инфраструктуре, поэтому безопасность – превыше всего", – говорится в сообщении.

При этом после получения "зелёного сигнала" от мониторинговой группы – электричка снова отправляется в путь и наверстывает отставание по расписанию.

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В Kyiv City Express также призвали не оставаться в вагонах во время атаки из-за чрезмерно высокой опасности, ведь именно поезд может стать мишенью.

"Важно как можно быстрее укрыться или, по крайней мере, отойти на безопасное расстояние от подвижного состава или железнодорожного вокзала", – добавили в Kyiv City Express.

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С 22 июля стоимость проезда в Kyiv City Express выросла. Так, стоимость билета составит 30 грн – в приложениях "Укрзализныци" и "Киев Цифровой" и 37 грн – в кассах или непосредственно у кассира в вагоне.

Главный консультант центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Иван Ус рассказал, что если зимой главной целью россиян была украинская энергетика, то теперь акцент все больше смещается именно на железнодорожную инфраструктуру.

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