Зеленский объяснил, почему написал открытое письмо Путину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что недавняя серия ударов вглубь территории России будет продолжена, сообщает Sky News.
Издание сообщило, что в начале этой недели Киев нанес серию ударов по городу Санкт-Петербургу, где проходил крупный экономический форум. Кроме того, другие удары были нанесены в сотнях километров от российско-украинской границы.
"Украина освоила, изучила и изготовила много разных ракет и дронов. Мы не будем просто молча гибнуть. Мы дадим отпор. Мы с каждым днем будем становиться все сильнее", – заявил Зеленский.
По словам президента Украины, Владимир Путин прислушивается к словам Киева и его союзников только тогда, когда на него оказывается "тотальное давление".
Зеленский отметил, что недавние атаки продемонстрировали: украинские дроны будут наносить удары по российским городам и крупным населенным пунктам, а не только по отдаленным селам.
"Мы вернем их войну на их территорию", – добавил Зеленский.
Кроме того, президент Украины заявил, что глава Кремля должен ответить на его открытое письмо, чтобы повысить шансы на достижение соглашения о прекращении огня в Украине.
В беседе с ведущей телеканала Ялдой Хаким президент Украины отметил, что это письмо, отправленное российскому президенту в пятницу, является одним из немногих способов, с помощью которых обе страны могут наладить диалог.
Отмечается, что в открытом письме Зеленский предложил провести прямую встречу между ним и Путиным с целью прекращения войны.
Издание сообщило, что, кратко комментируя письмо во время мероприятия в рамках экономического форума в Санкт-Петербурге, Путин отметил, что "мельком просмотрел" документ от президента Украины, но добавил, что не видит "смысла" во встрече с ним.
На вопрос о своем "дерзком" письме Зеленский сначала ответил с улыбкой: "Вы не читали первую версию!"
Впоследствии, объясняя суть письма, Зеленский сказал:
"Я отправил открытое письмо, потому что не знаю, прочитает ли он его. Открытое письмо означает, что он должен ответить нам на вопрос о том, что важно для его общества, ведь его общество живет в каком-то фантастическом мире, где никого не атакуют, где это не агрессивная война. Это несерьезно. Вот почему для меня очень важно открыто рассказать, где мы находимся. Они отключили интернет и многое другое. У нас не так много возможностей подать сигналы этой стране, стране-агрессору. Они принесли эту большую войну в нашу страну. Они должны остановиться".
Как подчеркнул Зеленский, сейчас Путин "не так громко" говорит о войне из-за потерь Москвы на поле боя. Он повторил, что готов встретиться с российским президентом, если тот захочет прекратить конфликт.
Письмо Зеленского Путину: последние новости
Ранее УНИАН сообщал, что, комментируя письмо, российский диктатор заметил, что в нем есть "элементы хамства". В частности, Зеленский упомянул его возраст. Путин заявил, что "главное не возраст, а дееспособность и работоспособность". Глава Кремля высказал мнение, что целью письма было создание условий, чтобы его встреча с Зеленским не состоялась. Путин добавил, что не видит смысла встречаться с Зеленским, ведь "цель украинской стороны – остановить наше наступление, а нам нужны договоренности".
Также мы писали, что Зеленский после слов Путина о своем письме констатировал, что Россия снова выбирает войну. Он отметил, что ответ президента РФ был "слабым". Зеленский предположил, что многих в мире этот ответ разочаровал. Президент Украины считает, что глава Кремля не хочет ничего менять и не хочет признать, что его война нравится только ему.