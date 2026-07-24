Рассекречен дешевый фитнес-браслет Xiaomi, который выйдет этим летом (фото)

Mi Band 11 Active получит компактные габариты, большой аккумулятор и расширенные функции для отслеживания здоровья.

Портал WinFuture поделился качественными рендерами и характеристиками еще не анонсированного фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 11 Active. Новинка получит компактные габариты, емкий аккумулятор и все важные функции трекинга активности и здоровья.

Smart Band 11 Active будет оснащен 1,47-дюймовым экраном с разрешением 320×172 пикселей. Ради экономии тут не будет AMOLED-экрана – только IPS. Но ожидается, что девайс выйдет с поддержкой Always-On Display и дополнительной боковой кнопкой для навигации по интерфейсу.

Одним из главных преимуществ браслета станет автономность. Устройство получит аккумулятор емкостью 300 мАч. При отключенной функции постоянно включенного дисплея (Always-On Display) время работы составит до 14 дней, а при активированном AOD показатель снизится примерно до 9 дней.

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Для любителей спорта Xiaomi Smart Band 11 Active предложит поддержку более 50 тренировочных режимов. Браслет сможет отслеживать частоту сердечных сокращений, уровень кислорода в крови (SpO₂), качество сна, уровень стресса и количество пройденных шагов.

Корпус устройства будет иметь толщину 10,2 мм, а вес составит всего 16,5 грамма. Также заявлена защита от воды по стандарту 5ATM, что позволяет использовать браслет при погружении на глубину до 50 метров. Старт продаж Smart Band 11 Active на европейском рынке ожидается в ближайшие недели по цене около €40.

Как УНИАН уже писал, Xiaomi впервые с 2011 года возглавила рынок носимых устройств, обогнав Apple. Успех компании связан с обновлением серий Smart Band и Watch, а также выпуском более доступных продуктов под брендом Redmi.

В конце июня Xiaomi выпустила свой самый дешевый смартфон 2026 года. У Redmi 17С большой 120-герцовый дисплей, батарейка 5160 мАч и 3,5-мм разъем для наушников.

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