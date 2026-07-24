Туристы рассказали, куда больше не поедут даже даром: названы 4 'страны-разочарования'

Грязные пляжи, наглые продавцы и равнодушный персонал – читатели рассказали, какие направления на самом деле не стоят своих денег.

Был проведён опрос среди путешественников и собраны истории о курортах, которые оказались полным разочарованием. Об этом пишет издание Iltalehti.

В списке "антирекомендаций" оказались сразу четыре популярных туристических направления.

Болгария

Одна из читательниц рассказала, что в отеле ей достался номер без стекла в окне. Администратор просто задернул шторы и пожал плечами – и это несмотря на то, что с ней был двухлетний ребенок.

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Новый номер удалось получить только после настойчивых требований. А столовая была под открытым небом, где под ногами бегали куры и даже клевали людей за босые ступни. Еду туристка назвала крайне низкокачественной.

Египет

Курорт Шарм-эль-Шейх запомнился туристам постоянными попытками обмануть их на деньги. Одной семье продали экскурсию со снорклингом, но уже на лодке выяснилось, что маска в стоимость не входит, а чаевые – обязательны.

Туристы также жалуются на назойливых уличных торговцев и таксистов, которые якобы "вежливо" открывали двери автомобиля – на самом деле, чтобы иметь повод прижаться к женщинам. А пока одна из семей была на экскурсии, сотрудник отеля рылся в их чемоданах прямо в номере.

Каир понравился туристам своей архитектурой, но они говорят, что там слишком много мошенников. Кто-то из опрошенных вообще подытожил впечатления одним словом: грязно и жарко.

Франция

Париж разочаровал туристов не архитектурой, а отношением людей. Одна из читательниц, свободно говорящая по-французски, призналась, что город показался ей неопрятным и перегруженным туристами, а персонал в сфере обслуживания – грубым, даже несмотря на знание языка.

Еще одна путешественница, объездившая 18 стран Европы, назвала Францию единственной страной, куда бы она ни возвращалась – по ее словам, люди там совсем не приветливы.

Доминиканская Республика

Самые резкие обвинения прозвучали в адрес Доминиканы. Одна из читательниц рассказала, что именно здесь у неё впервые в жизни пропали деньги прямо в зоне бассейна отеля. Гиды, по её словам, стоят безумно дорого, а система в целом коррумпирована.

Добавились и мелкие неудобства: таксист попросил принести ему бананы со шведского стола, а спокойно прогуляться по городу самостоятельно так и не удалось.

Турист поделился горьким опытом

Ранее мы писали о подобном случае с американским тревел-журналистом Биллом Како, который во время путешествия в перуанский Куско – одного из самых высокогорных городов мира на высоте 3 400 метров – пренебрег предупреждениями о горной болезни. В результате мужчина страдал от обезвоживания, головной боли и слабости, а уровень кислорода в его крови упал до 85% при норме 95–100%. Ему даже пришлось вызвать в номер медицинский кислородный баллон.

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